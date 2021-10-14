Прогноз: кошмари в глобальних ланцюжках поставок стануть ще більш нестерпними

Дефіцит комп’ютерних чіпів. Епічна перевантаженість портів. І серйозна нестача водіїв вантажівок. Тендітні світові ланцюжки поставок знаходяться в стані крайнього стресу.

Кошмар ланцюжка поставок роздуває ціни для споживачів і уповільнює відновлення світової економіки. На жаль, Moody’s Analytics попереджає, що перебої в ланцюжках поставок “стануть ще гірше, перш ніж покращаться”.

“У міру того, як відновлення світової економіки продовжує набирати обертів, все більш очевидним стає те, що воно буде гальмуватися збоями в ланцюжках поставок, які зараз з’являються на кожному розі”, – йдеться в звіті Moody’s, опублікованому в понеділок.

Дійсно, у вівторок МВФ знизив свій прогноз зростання США на 2021 рік на один процентний пункт, що є максимальним показником для будь-якої економіки Великої сімки. МВФ посилається на порушення в ланцюжках поставок і ослаблення споживання, яке саме по собі було частково обумовлено вузькими місцями в ланцюжках поставок, такими як брак нових автомобілів на тлі дефіциту комп’ютерних чіпів.

“Прикордонний контроль і обмеження мобільності, недоступність глобального вакцинного пропуску і відкладений попит, викликаний тим, що люди застрягли будинку, в сукупності створили ідеальний шторм, коли глобальне виробництво буде утруднено через невчасні поставок, витрати і ціни будуть рости, а зростання ВВП у усьому світі в результаті виявиться не таким стійким “, – йдеться в звіті Moody’s.

На думку Moody’s, “найслабшою ланкою” може стати нестача водіїв вантажівок – проблема, яка сприяла утворенню заторів в портах і привела до переповнення бензоколонок в Великобританії. На жаль, Moody’s попереджає, що попереду “темні хмари”, оскільки кілька факторів роблять подолання обмежень пропозиції особливо складним.

По-перше, компанія вказала на відмінності в тому, як країни борються з Ковідом: Китай прагне до нуля випадків захворювання, в той час як Сполучені Штати “більше готові жити з Ковідом-19 як з ендемічним захворюванням”.

“Це є серйозною проблемою для узгодження правил і норм, за якими транспортні працівники переміщуються в порти і вузли по всьому світу”, – пишуть аналітики.

По-друге, Moody’s вказало на відсутність “узгоджених глобальних зусиль щодо забезпечення безперебійної роботи” світової логістичної і транспортної мережі.

Інші експерти дивляться на перспективи ланцюжка поставок набагато більш оптимістично.

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон заявив в понеділок, що ці затримки з ланцюжком поставок швидко зникнуть.

“У наступному році це взагалі не буде проблемою”, – сказав Даймон на конференції Інституту міжнародних фінансів, повідомляє CNBC. “Це найгірше. Я думаю, що великі ринкові системи пристосуються до цього, як це зробили компанії”.