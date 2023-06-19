Чи будуть онлайн-кредити такими ж лояльними: зростання процентних ставок і жорсткий контроль погашення

Онлайн кредити є одним із найпопулярніших способів отримання фінансової підтримки в Україні. Проте, останнім часом спостерігається тенденція зростання відсоткових ставок. Банки та мікрофінансові організації (МФО) в свою чергу вживають заходів щодо посилення контролю за погашенням кредитів, з метою мінімізувати ризик неповернення та забезпечити стабільність фінансового сектора.

З чим пов’язане посилення умов та як сильно зростуть відсотки — читайте далі у цій статті.

Що вплинуло на підвищення вартості кредитів?

Фінансові експерти вже не вперше підкреслюють те, що відсоткові ставки за швидкими кредитами стрімко збільшуються. Одним з факторів є зміна політики кредитування з боку банків та МФО. Крім того, на відсотки напряму впливають інфляція та підвищений рівень безробіття.

Збільшення відсоткові ставки також пов’язані з посиленням внутрішньобанківської конкуренції.

Експерти попереджають, що підвищення процентних ставок може вплинути на фінансове становище багатьох позичальників, які можуть зіткнутися з труднощами у погашенні позик. Тому перед тим, як брати кредит, необхідно ретельно розрахувати свої фінансові можливості.

Як банки та МФО оновили систему відбору заявок на кредит

Одним з ключових факторів, що сприяють посиленню контролю, є покращення системи оцінки платоспроможності позичальників. Банки та МФО все частіше застосовують ретельніші процедури оцінки кредитоспроможності завдяки сучасним скоринговим програмам та кваліфікованим спеціалістам:

збір інформації про невиплачені кредити та прострочення;

аналіз кредитної історії;

перевірка доходів та фінансового стану позичальника.

Крім того, фінансові організації активно впроваджують у свою систему технології. Автоматизовані системи аналізу даних дозволяють швидко і точніше оцінювати позичальників, і навіть виявляти потенційних боржників.

Чи буде кредитування з новими правилами доступним у майбутньому?

Посилення контролю за кредитами онлайн на картку може мати негативні наслідки для позичальників. Суворі вимоги до кредитної історії, доходів та забезпечення можуть зробити процес отримання кредиту складнішим для багатьох людей, особливо для тих, хто не має стабільного доходу. Це може призвести до того, що деякі позичальники залишаться без доступу до фінансування, якщо треба зняти готівку або сплатити базові послуги онлайн.

Оновлені умови також можуть призвести до скорочення обсягу виданих кредитів. Це може вплинути на економіку в цілому, особливо на малий і середній бізнес, який часто залежить від доступності кредитів для розвитку і зростання.

Так чи інакше, мікрофінансові організації залишаються доступнішими для більшості позичальників. Умови в МФО простіші та лояльніші ніж у банку. Але не варто забувати про високі відсотки. Перед оформленням кредиту оцініть рівень фінансового навантаження та уважно прочитайте договір.