Президент Ботсвани пообіцяв відправити до Німеччини 20 тисяч слонів

Як повідомляє Bild, президент Ботсвани Мокгвітсі Масісі пригрозив відправити 20 000 слонів до Німеччини у разі заборони на ввезення мисливських трофеїв.

«20 тисяч диких слонів для Німеччини. Це не жарт. Якщо вони вам так подобаються, то, будь ласка, прийміть цей подарунок. Ви повинні жити з тваринами так, як ви пропонуєте це нам робити», — заявив глава Ботсвани.

Уточнюється, що можливість запровадження обмежень на ввезення мисливських трофеїв розглядають німецькі зелені. Влада Ботсвани стверджує, що від такого рішення постраждає державна скарбниця, заповідники та прості громадяни.

Річ у тім, що у Ботсвані населення слонів збільшилася до 130 000: тварини затоптують людей, знищують посіви і спустошують села. Полювання є засобом контролю популяції, а заборона сприяє розвитку браконьєрства. У боротьбі зі «слоновим перенаселенням» Ботсвана вже запропонувала 8000 слонів Анголі та ще 500 – Мозамбіку.