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Президент Ботсвани пообіцяв відправити до Німеччини 20 тисяч слонів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Президент Ботсвани пообіцяв відправити до Німеччини 20 тисяч слонів
Photo by Michael Bennett on Unsplash

Як повідомляє Bild, президент Ботсвани Мокгвітсі Масісі пригрозив відправити 20 000 слонів до Німеччини у разі заборони на ввезення мисливських трофеїв.

«20 тисяч диких слонів для Німеччини. Це не жарт. Якщо вони вам так подобаються, то, будь ласка, прийміть цей подарунок. Ви повинні жити з тваринами так, як ви пропонуєте це нам робити», — заявив глава Ботсвани.

Уточнюється, що можливість запровадження обмежень на ввезення мисливських трофеїв розглядають німецькі зелені. Влада Ботсвани стверджує, що від такого рішення постраждає державна скарбниця, заповідники та прості громадяни.

Річ у тім, що у Ботсвані населення слонів збільшилася до 130 000: тварини затоптують людей, знищують посіви і спустошують села. Полювання є засобом контролю популяції, а заборона сприяє розвитку браконьєрства. У боротьбі зі «слоновим перенаселенням» Ботсвана вже запропонувала 8000 слонів Анголі та ще 500 – Мозамбіку.

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