Російських туристів у Болгарії більше не буде, куплена ними нерухомість розпродається

Російський туристичний ринок втрачено для Болгарії, а сама Болгарія – для російських туристів та власників численної нерухомості, принаймні на період, поки йде війна в Україні, категорично заявив директор Інституту аналізу та оцінки у туризмі Драганів. Згідно з інформацією Novinite, нерухомість, куплена росіянами там, або продана нижче за ринкові ціни, або занедбана, так як перельоти з Росії до Болгарії тепер можливі лише через треті країни, що значно дорожчає вартість поїздки.

«Очікується, що близько 50.000 російських громадян прибудуть до Болгарії цього року рейсами через Стамбул, Дубай та Белград, деякі з них мають нерухомість у Болгарії, – уточнив експерт з туризму. – Однак це мінімум, якого вони досягли у пандемії 2020 року. Для порівняння, попередні роки їх було 550.000, у роки соціалізму в СРСР вони перевищували мільйон».

Хоча фахівець не мав точних даних, однак він підрахував, що цих об’єктів нерухомості, що належать росіянам у Болгарії, понад 200.000: не тільки біля моря, а й усередині країни, і деякі з них належать сім’ям, які перебувають у змішаних шлюбах.

«Чи втрачений російський туристичний ринок у нашій країні? Зараз – так», – заявив Драганов. Проте, за його словами, ринок обов’язково поновиться, коли це дозволить міжнародна ситуація.

Росіяни розпродують свої будинки, перш за все, з економічних міркувань, а не через страх русофобії, додав Христо Ніколова.

«Санкції ЄС надають негативний вплив на них. Через заборону на польоти росіяни, які мають нерухомість у нашій країні, подорожують через Туреччину, що значно здорожує їхні візити», – додав Ніколов. Він навів конкретний приклад: “Переліт із Санкт-Петербурга через Сочі і через Туреччину обійшовся мандрівнику в 1500 євро (140 тис. руб.), Це величезна сума”.

У Болгарії продано 50% російської нерухомості продано

Район, відомий як “Малоросія” (ред. іронічно) і негласно званий “Малою Москвою” в Помор’ї, покинутий, і є тенденція продавати там куплені квартири. «Зараз у місті не чутно російської мови», – навело слова мера Поморія Івана Алексієва видання.

За його словами, рефлюкс розпочався два роки тому з початком пандемії та обмежень на поїздки. «Стало приїжджати дедалі менше російських громадян, на них теж вплинули інфляція та обвал російського рубля, і почався цей процес продажу квартир, який триває вже два, а то й три роки. Більшість росіян, які відвідують Болгарію, приїжджають влітку. Минулого і позаминулого літа їх було не так вже й багато, і через війну в Україні будинки, що їм належать, масово продаються», – повідомив він.

На запитання: «Чи існує в нинішніх реаліях ринок нерухомості, який процвітав через пошуки «другого будинку», мер курортного відповів так: «І так, і ні. Не бракує росіян, які хочуть продати свою нерухомість у нашій країні, але на практиці це зараз неможливо. Така нерухомість в Болгарії в основному належить середньому росіянину, який часто брав кредит на покупку, і була придбана за чималі суми», – процитувало видання менеджера агентства нерухомості MG Estate з офісами в Бургасі та Приморсько Гінка Тодорова. Ослаблення російського рубля змушує деяких власників розлучатися з нерухомістю. Ще один удар завдав кризи коронавірусу, а ситуація в Україні поставила багатьох із них у безвихідь.

«Поїздка до Болгарії складна та дорога. Для деяких це проблема обслуговування своїх кредитів, які взяті в євро, є витрати на утримання майна, яким вони не можуть скористатися, – зауважила вона. – Таким чином, рішення про продаж приходить само собою, але санкції проти Росії, зокрема ті, які пов’язані з платежами, фактично заморожують ці угоди». За її словами, незважаючи на загальну ситуацію, не можна очікувати, що ці об’єкти будуть куплені за копійки та пропонуються за цінами, адекватними на ринку в даний момент.