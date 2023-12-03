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Названо найбюджетніші гірськолижні курорти Європи

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо найбюджетніші гірськолижні курорти Європи

Болгарський гірськолижний курорт Боровець назвали бюджетним напрямом у Європі для любителів зимового активного відпочинку.

Як пише The Sun, дослідники британської валютної компанії Eurochange ґрунтували свої висновки на таких чинниках, як вартість квитка на витяг, ціни на проживання, вартість оренди лиж, а також ціни на їжу та напої.

“Катання на лижах може бути дуже дорогим відпочинком, особливо для сімей. Однак є кілька фантастичних курортів, що пропонують дивно розумні ціни, не жертвуючи при цьому приголомшливими видами та фантастичними лижними трасами”, – пояснила керівник відділу цифрових технологій та взаємодії eurochange Лаура Еванс-Фіск .

При цьому вона назвала болгарський Боровець недооціненим місцем із неймовірно низькими цінами на їжу та напої та абонементом на витяг на цілий тиждень менш ніж за 150 фунтів стерлінгів (близько 190 доларів США). Ціни на одноденні скі-паси стартують лише з 29 фунтів стерлінгів (приблизно 37 доларів США), а оренда лижного спорядження – лише 10 фунтів стерлінгів на день (менше 13 доларів США).

Згідно з дослідженням, у зимовий сезон житло у Борівці можна придбати за ціною від 52,45 фунтів стерлінгів за ніч (близько 67 доларів США). Однак Sun Online Travel також знайшла номери у тризірковому готелі в Борівці за ціною 39 фунтів стерлінгів з особи за ніч (близько 50 доларів США) за умови, що двоє людей проживають в одному номері.

Їжа та напої в Боровці також дуже дешеві: пінта пива коштує лише 1,17 фунта (1,5 долара США), а келих вина – 2,33 фунта (2,95 долара США). Вечеря із трьох страв у ресторані коштує від 5,83 фунта стерлінгів на людину (близько 7,5 доларів США).

Боровець був збудований у 1890-х роках і є найстарішим зимовим курортом Болгарії. Другий за величиною в країні курорт (після Банско) оточений альпійським лісом і високо оцінюється як гарне місце для новачків. Боровець знаходиться за 90 хвилин їзди від Софії (столиці Болгарії).

Топ-5 найдешевших гірськолижних курортів Європи

1. Боровець, Болгарія.
2. Фогель, Словенія.
3. Ле-Уш, Франція.
4. Лівіньо, Італія.
5. Гріндельвальд, Швейцарія.

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