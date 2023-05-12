Болгарія ускладнила в’їзд для російських туристів та власників нерухомості

Зміна візових правил владою Болгарії ускладнила в’їзд у країну для російських туристів та власників нерухомості. Згідно з рішенням влади, в країну закрили в’їзд з невідкритим шенгеном, тобто спочатку туристу доведеться відвідати країну його видачі, тим самим активувавши візу, і лише потім за такою візою можна в’їжджати до Болгарії.

Згідно з повідомленнями болгарських ЗМІ, таких як урядовий «Д’ржавний вісник», це рішення ухвалила Рада міністрів Болгарії. Тепер в’їзд у країну за «чистим» шенгеном заборонено, тобто туристові для початку доведеться відвідати ту країну, яка видала візу.

Аналогічні заходи Болгарія запровадила щодо нешенгенських віз інших країн, з якими дозволено в’їзд до країни. Це стосується віз Румунії та Кіпру: до Болгарії за ними можна буде в’їхати лише після відвідин тієї країни, яка видала візу.

Нагадаємо, Болгарія поки що не відмовляла російським туристам у видачі «власних» віз, хоча технічні перерви й спостерігалися. На даний момент за інформацією візового центру Болгарський Сервісний Візовий Центр приймає лише заяви на отримання короткострокової візи категорії «С» (Віза «С» може бути одноразовою, дворазовою або багаторазовою. Термін перебування на території Болгарії за візою «С», незалежно від терміну дії візи, що не може перевищувати 90 днів у межах кожних 180 днів).

Також додамо, що Болгарія входить до країн, які «закрили небо» для російських туристів. Тож добиратися туди у будь-якому разі доведеться через треті країни.