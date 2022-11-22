7 дешевих європейських країн для подорожей у 2023 році

Наводимо список найдешевших європейських країн для відвідування, будь то поїздка на уїк-енд або довга відпустка.

Угорщина

Країна розташована в Центральній Європі і є одним із найдешевших європейських напрямків для туристів. Угорщина відома своїми знаменитими термами — тут є один із найбільших у Європі природних термальних комплексів з гарячими джерелами. Купальні Сечені відкриті цілий рік.

Вартість проживання. Як правило, що ближче до центру міста, то дорожче. Розраховуйте заплатити від 60 до 90 євро за ніч у Будапешті за номер у 3-4-зірковому готелі. Проте є й дешевші варіанти. Наприклад, кімната в хостелі коштуватиме приблизно 16 євро за ніч.

Вартість проїзду. Громадський транспорт є найдоступнішим варіантом. Щомісячний квиток на автобус коштує 9500 форинтів, або приблизно 24 євро.

Вартість їжі. Хоча це залежить від типу та класу закладу, вартість страв та напоїв в Угорщині значно нижча, ніж в інших місцях Європи. Обід коштує 5 євро, а за вечерю на двох може заплатити 25 євро.

Португалія

Мадейра та Азорські острови Португалії – мрія кожного мандрівника. Ці чудові субтропічні острови обов’язково потрібно побачити на власні очі, благо Португалія — одна з найбюджетніших європейських країн. Хороша погода та приголомшливі пляжі плюс суттєва економія – це про Португалію.

Вартість проживання. Можна знайти двомісні номери у 3-зіркових готелях за 10 євро на добу. Чотирьохзірковий готель категорії 4 плюс цілком реально знайти за 50 євро.

Вартість проїзду. Добовий абонемент коштує 6,40 євро, а квиток на один кінець – 1,35 євро.

Харчування. Обід у дешевому ресторані коштує 8 євро, тоді як у McDonalds чи інших ресторанах швидкого харчування – 5–6 євро. Однак вам слід пошукати ресторани подалі від туристичних визначних пам’яток, якщо ви хочете ще трохи заощадити.

Словенія

Словенія – рай для мандрівників з обмеженим бюджетом. Порівняно з сусідніми Австрією, Італією та Швейцарією Словенія набагато дешевша і, отже, все частіше стає улюбленим туристичним напрямком.

Вартість проживання. Розраховуйте заплатити від 35 до 90 євро в готелях різної зірковості та 10–15 євро за ніч у хостелі.

Вартість проїзду. Тим, хто регулярно користується громадським транспортом, варто придбати місячний абонемент. Він коштуватиме 30–35 євро. За їзду без квитка передбачено великі штрафи.

Вартість продуктів харчування. Більшість страв не коштуватимуть більше ніж 12–15 євро. Фаст-фуд скрізь коштує приблизно однаково, тому, якщо заощаджуєте, можете перекусити у McDonalds за 6 євро.

Болгарія

Це не тільки одна з найдешевших європейських країн, а й одна з найцікавіших. Незалежно від того, куди лежить ваш шлях: на схід, до пляжу, або в гори та парки, у Болгарії ви гарантовано добре проведете час.

Вартість проживання. Щоб переночувати, вистачить і 12–14 євро. Чотирьохзіркові готелі візьмуть від 35 євро за добу.

Транспорт. Більшість країни пов’язана залізничним і автомобільним сполученням. Ті, хто відвідує Болгарію, пересуваються автобусом або тролейбусом. Дорослий місячний квиток на громадський транспорт коштує близько 70 євро.

Вартість їжі. Ціни на продукти харчування у Болгарії досить низькі. Будьте готові заплатити від 8 до 15 євро за основну страву у ресторані або 5 євро за сендвіч у будь-якому закладі швидкого харчування.

Румунія

Румунія — ще одна європейська країна з багатьма розвагами за доступною ціною. За останні кілька років її популярність зросла.

Вартість проживання. У гуртожитках та хостелах — як правило, не дорожче за 10 євро за ніч. У мережевих готелях ціни є стандартними.

Вартість громадського транспорту. Одна поїздка автобусом обійдеться в 1,3 румунських лея, дві поїздки на метро — 5 леїв, або приблизно 1 євро.

Вартість харчування. Обід у недорогому ресторані в Бухаресті коштуватиме 6 євро, тоді як вечеря на двох із келихом вина — 12-14 євро. Вартість, як завжди, залежить від типу ресторану і від того, знаходиться він в центрі міста чи ні.

Словаччина

Словаччина — одна з найдешевших європейських країн для мандрівників, можливо, причина в тому, що вона не така популярна у масового туриста.

Вартість проживання. Ціни на розміщення зазвичай дуже доступні. Можна знайти гарне місце за 10 євро на добу: сучасний номер з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi і всіма зручностями. Кімната в готелі 4 зірки може коштувати лише 30 євро — дуже дешево, порівняно з європейськими стандартами.

Вартість транспорту. Найпростіший і найдешевший спосіб пересування Словаччиною – це автобус. Місцеві жителі також користуються поїздами та трамваями.

Вартість харчування. Звичайний обід у недорогому ресторані коштуватиме 6 євро, а вечеря на двох у відносно дорогому ресторані коштує близько 30 євро.

Молдова

Молдова, перш за все, відома своїм вином, тому для любителів Молдови — те саме місце, яке варто відвідати наступного літа. Туристи все частіше шукають менш людні та відомі місця. Країна зберегла свою культурну та історичну спадщину, і її тільки-но належить по-справжньому відкрити.

Вартість проживання. Ціни в Молдові значно нижчі, ніж у більшості інших країн, особливо в Західній Європі. Існує не так багато столиць, де ви можете знайти проживання лише за 5 євро на добу. При цьому п’ятизірковий готель може коштувати 150 євро, а двозірковий коштуватиме 25–30.

Транспорт. Ціни у різних містах відрізняються. Наприклад, один квиток на громадський транспорт коштує 6 леїв (30 центів) у Кишиневі, місячний проїзний коштуватиме 234 леї, або 12 євро.

Вартість їжі. Страви молдавської кухні у більшості ресторанів коштують менше 10 євро. Пляшка місцевого вина — як правило, не дорожча за 10-12 євро.