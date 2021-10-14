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БІЛОРУСЬ

Репресії в Білорусі. Три роки колонії суворого режиму за вивішування історичного прапора

Євгеній Подольський

У червні Артур Свиридовський вивісив у школи біло-червоно-білий прапор. Молодий житель Білоруського Островця також зняв з одного з офісів діючий державний червоно-зелений прапор. Через мить його заарештували. Він провів в ув’язненні більше 3 місяців. Судовий процес проходив за закритими дверима.

Біло-червоно-білий прапор – історичний національний символ, не визнаний нинішньою білоруською владою. Цей прапор використовують прихильники опозиції.

Заборонений владою правозахисний центр “Вясна” повідомляє, що з серпня минулого року, тобто з початку акцій протесту після президентських виборів, в Білорусі порушено 4690 кримінальних справ. На даний момент правозахисники надали статус політв’язнів 805 особам.

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