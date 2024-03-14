Найтупіша річ у світі: альпініста з Бельгії засудили за небезпечне хобі

Відео, в якому альпініст Сібе Ванхі показує, як вони з командою сплять на скелі в Патагонії, викликало суперечку серед коментаторів.

Автор ролика, 32-річний професійний альпініст із Бельгії, поділився унікальними кадрами свого перебування у національному парку Торрес-дель-Пайне у Чилі. Запис, опублікований за підписом “Наш 5-зірковий готель у Патагонії”, швидко став вірусним і зібрав вже понад 17 мільйонів переглядів.

Відео, зняте за допомогою спеціальної камери, показує захоплюючі краєвиди з гори та звуки сильного вітру, що обдуває намети, що висять на скелі. Коментарі користувачів мережі розділилися: деякі висловлюють захоплення та здивування силою волі та мужністю альпіністів, тоді як інші не розуміють сенсу такого екстремального проведення часу та вважають його небезпечним.

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“Це найтупіша річ на світі, мені шкода. Відразу після сходження на Еверест — це повна нісенітниця”, “Це дійсно дурість. Я не можу знайти ніякого сенсу для цього, це не доводить хоробрості”, “Ніколи не зрозумію причину цього”, – Написали коментатори, які засудили небезпечне хобі.

Але було чимало і тих, хто захопився хоробрістю Сібе Ванхі:

“Всі налаштовані негативно, ніби не розуміють, хто це робить, а я в захваті від того, як у нього взагалі вистачає душевних сил зробити це. Я тремтів”, “Чому так багато негативних коментарів? Він не каже тобі робити це. Я думаю, це дуже дивно і сміливо. Люди повинні робити те, що робить їх щасливими, а не те, що думають інші”, “Я тільки хотів би, щоб у мене вистачило мужності зробити щось подібне”, “Ух ти! Поговоримо про те, як жити щодня на повну котушку. Через це турбуватися про всяку нісенітницю так безглуздо. Велике вам спасибі”, – написали коментатори.

До речі, 32-річний альпініст із Бельгії разом із колегами провів унікальне сходження маршрутом Riders on the Storm на східній стороні центральної гранітної вежі масиву Торрес-дель-Пайне. Цей маршрут, вперше пройдений 1991 року, вважається одним із найзнаменитіших і найскладніших у Патагонії. Ванхи та його команда завершили перше вільне сходження, не використовуючи спеціального спорядження для підйому, а лише для забезпечення безпеки.

Зазначимо, що Сібе Ванхі, який також є консультантом-тренером та публічним оратором, має за плечима 14 років пригодницького альпінізму.