В Австрії розпочалося повстання проти штучного інтелекту у туризмі

Кумедне «повстання» проти штучного інтелекту в туризмі почалося в одній популярній країні. На хвилі популярності нейромереж та відповідних чатів Австрійський національний туристичний офіс запустив «перший у світі «Автентичний інтелект». Все оформлено на кшталт чату зі штучним інтелектом — проте це не так. У «Чаті SkiPT» на запитання туристів відповідають живі люди, справжні лижні інструктори.

Як обіцяють в австрійській пресі, чат повноцінно почне працювати вже з 17 січня. Творці чату обіцяють «з типовим австрійським гумором та глибоким досвідом» передавати «особливий колорит зимового відпочинку в Австрії». Як заявили автори чату, штучний інтелект вже використовується для планування відпустки. Такі інструменти, як ChatGPT, можуть надати цінні поради та обґрунтовану інформацію, проте існує «залишковий ризик неправильних результатів та поганих рекомендацій», а також «типовим австрійським гумором нейромережі поки що не опанували. Отже, Австрійський національний туристичний офіс у рамках нової маркетингової кампанії заявив, що покладається на «Автентичний інтелект» — знання та гумор реальних австрійських лижних інструкторів — замість штучного інтелекту.

«Зимовий відпочинок в Австрії – це не лише сучасна гірськолижна інфраструктура з більш ніж 23 000 гектарами трас та понад 2600 витягами. Що робить відпочинок в Австрії особливим, то це справжній досвід та особисті контакти, розмови з місцевими жителями, господарями та лижними інструкторами. Ми в Австрійському національному туристичному офісі з ентузіазмом ставимося до технологій та відкриті для можливостей та можливостей штучного інтелекту. Однак за допомогою Chat SkiPT ми, як і раніше, хочемо нагадати всім, що вся справа в людях і що ШІ не може замінити дружню австрійську чарівність, принаймні поки що», — пояснив концепцію чату Астрід Стехарніг-Штаудінгер, керуючий директор Австрійського національного туристичного офісу.

На сайті www.chatskipt.com відвідувачі пишуть свої питання у вікні чату, схожому на ChatGPT. А їм відповідають 15 лижних інструкторів із гірськолижних регіонів Австрії. Поки що чат доступний англійською, німецькою та голландською мовами.

«За допомогою Chat SkiPT ми привертаємо додаткову увагу до зими в Австрії поряд з нашими регулярними широкомасштабними кампаніями на 12 найважливіших зарубіжних ринках Австрії. У зимовому сезоні 2022/23 року обсяг продажів любителів зимових видів спорту в Австрії склав 12,6 мільярда євро, що відповідає прямій та непрямій доданій вартості у розмірі 6,7 мільярда євро. Зима в Австрії має вирішальне значення для економічного успіху нашої туристичної країни, і я рада, що ми як Австрійський національний туристичний офіс можемо зробити свій внесок у формі сучасної та ефективної комунікації», — додав Стехарніг-Штаудінгер.