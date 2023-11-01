У столиці Австрії встановили потворний фонтан за 1,8 мільйона євро

На честь 150-річчя джерела джерельної води у столиці Австрії відкрили великий міський фонтан, який вразив мешканців не лише розмірами, а й своєю “потворністю”.

Як повідомляє Twitter-аккаунт Culture Critic, споруда коштувала владі 1,8 мільйона євро. Це спричинило невдоволення мешканців, які обурилися, що їхні податки витрачають на сумнівні арт-об’єкти.

Fountains in 1902: Fountains in 2023: pic.twitter.com/9wQmesAepn — Culture Critic (@Culture_Crit) October 30, 2023

Новий об’єкт на вулицях Відня став справжнісіньким мемом і приводом для гумористичної творчості. У мережі стали поширюватися жарти, які висміюють фонтан.

Так, один із користувачів Twitter (X) порівняв елемент споруди з популярним персонажем із мультфільму “Губка Боб Квадратні Штани” Сквідвардом.

Інші почали стверджувати, що відтепер їх можна вважати професійними художниками. І навіть продемонстрували свої роботи.

Решта стали просто вигадувати нові меми та ділитися у коментарях своїми думками про фонтан.

“2023 рік – абсолютно жалюгідний. Що з нами стало?”, “Навіщо… просто навіщо?”, “Це найпотворніша річ, яку я коли-небудь бачив. Це атака на мої очі”, “Малюнки печерних людей були кращими “Я радий, що це привернуло міжнародну увагу, наскільки ганебний цей фонтан “сучасного мистецтва” в історичному місті Відні”, – пишуть користувачі мережі, супроводжуючи коментарі мемами.