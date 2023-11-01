Всі розділи
ГоловнаАвстріяУ столиці Австрії встановили потворний фонтан за 1,8 мільйона євро
АвстріяТуризм

У столиці Австрії встановили потворний фонтан за 1,8 мільйона євро

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Європі встановили потворний фонтан за 1,8 мільйона євро

На честь 150-річчя джерела джерельної води у столиці Австрії відкрили великий міський фонтан, який вразив мешканців не лише розмірами, а й своєю “потворністю”.

Як повідомляє Twitter-аккаунт Culture Critic, споруда коштувала владі 1,8 мільйона євро. Це спричинило невдоволення мешканців, які обурилися, що їхні податки витрачають на сумнівні арт-об’єкти.

Новий об’єкт на вулицях Відня став справжнісіньким мемом і приводом для гумористичної творчості. У мережі стали поширюватися жарти, які висміюють фонтан.

Так, один із користувачів Twitter (X) порівняв елемент споруди з популярним персонажем із мультфільму “Губка Боб Квадратні Штани” Сквідвардом.

У столиці Австрії встановили потворний фонтан за 1,8 мільйона євро

Інші почали стверджувати, що відтепер їх можна вважати професійними художниками. І навіть продемонстрували свої роботи.

У столиці Австрії встановили потворний фонтан за 1,8 мільйона євро

У столиці Австрії встановили потворний фонтан за 1,8 мільйона євро

Решта стали просто вигадувати нові меми та ділитися у коментарях своїми думками про фонтан.

“2023 рік – абсолютно жалюгідний. Що з нами стало?”, “Навіщо… просто навіщо?”, “Це найпотворніша річ, яку я коли-небудь бачив. Це атака на мої очі”, “Малюнки печерних людей були кращими “Я радий, що це привернуло міжнародну увагу, наскільки ганебний цей фонтан “сучасного мистецтва” в історичному місті Відні”, – пишуть користувачі мережі, супроводжуючи коментарі мемами.

У столиці Австрії встановили потворний фонтан за 1,8 мільйона євро

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Лоукостери почали дозволяти пасажирам продавати авіаквитки один одному

Аргентина
Оригінальний спосіб "долучити до польотів якнайбільше людей" придумали в...

У Португалії туристка упала з пірсу і безвісти зникла в Атлантичному океані

Португалія
63-річна туристка під час селфі з чоловіком упала з...

Пасажир подав до суду на авіакомпанію після того, як стюардеса зіпсувала його татуювання

В'єтнам
Засмучений пасажир подав до суду на American Airlines, стверджуючи,...

Турист відвідав 203 країни світу без жодного перельоту

Данія
Данець став першою людиною, яка відвідала всі країни, не...

9 незвичайних лайфхаків для лінивих туристів

LifeStyle
Збори, організація поїздки, пошук квитків – усі ці дії...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму