Туризм у Європі – одне з головних захоплень та прибутковий бізнес, тому у всіх розвинених країнах побудована ідеальна інфраструктура для подорожей. У сьогоднішній статті ми звернемо вашу увагу на визначні пам’ятки різних країн, які допоможуть вам глибше зрозуміти дух Європи та її історію. Плануйте маршрут подорожі Європою, з урахуванням найцікавіших і найкрасивіших місць.

Великобританія: най-най. Гластонбері

Усього 3 години їзди від Лондона – і ви в самому серці Англії, Гластонберійському абатстві. Звідси беруть початок головні національні міфи та перекази. За легендою, саме на пагорбі Гластонбері поховано знаменитого лицаря Артура, який для англійців так само важливий, як для нас Ілля Муромець. Тут було розташовано перший християнський храм біля Англії. А долина Авалон наповнена містикою та оспівана багатьма поетами.

Насолоджуючись істинно англійськими пейзажами, вирушайте в місто Гластонбері і побродіть по місцевих магазинах. Ціни вас приємно здивують.

Швейцарія: старе місто Люцерна

Люцерн, Швейцарія – одне з найстаріших міст Європи, що збереглося до наших часів. Деякі історики стверджують, що він старший за Римську імперію. Тут можна відвідати залишки стародавнього поселення, що відноситься до IX століття, і відчути справжній дух вікової старовини. Незважаючи на численні реставрації Старе місто у Люцерні зберегло свій первісний вигляд. Капличковий міст визнано найстарішим у Європі критим дерев’яним мостом.

Якщо ви хочете дізнатися, як виглядало середньовічне місто, вирушайте до фортечної стіни Мюсегмауер, яка повністю збереглася. Поблукайте вузькими вулицями з бруківкою, фонтанами, будинками, прикрашеними ліпниною та живописом – і ви краще зрозумієте історію Європи.

Австрія: Баден

Тут розташований знаменитий Курзал – цілющі купальні джерела мінеральних вод. Клімат ідеальний для відновлення організму.

Крім того, в Бадені досі працюють ті самі казино, в яких у порох програвали Достоєвський і Тургенєв. Приїхавши сюди, не забудьте відвідати музей Бетховена та Ролетт із великою колекцією артефактів.

Нідерланди: Дельфт

Це місто начебто зійшло з полотна середньовічного живописця. Якщо ви хочете поринути у старовинну атмосферу Європи, їдьте до голландського Дельфта, який вважається одним із найкрасивіших міст у країні. Цілі квартали готичних, середньовічних будинків, вулиці епохи Відродження, витончені канали – все це залишає незабутні враження. Краси міста зображували у своїх шедеврах великі голландські художники. Наприклад, Ян Вермеєр провів тут більшу частину життя.

У Дельфті багато музеїв, старовинних площ, палаців. Тому приїхавши сюди на тиждень, ви не встигнете нудьгувати.

Мальта: Мдіна

Це невелике місто колись було столицею Мальти, а тепер повністю перетворилося на музей середньовічної історії, залишаючись при цьому населеним звичайними мальтійцями. Пориньте в атмосферу типового міста Середньовіччя і дізнайтеся, як жили європейські лицарі-аристократи. Місто розташоване на вершині пагорба та оточене фортечними стінами з вежами.

Побродивши вузькими кам’яними вулицями, вирушайте в Сицилійсько-Норманський кафедральний собор Св. Павла, прикрашений гравюрами Альбрехта Дюрера. Якщо ви маєте міцні нерви, відвідайте Музей тортур. Для любителів історії та науки буде цікавий Музей природознавства. А на головній площі Мдини регулярно відбувається яскраве світлове шоу.

Угорщина: Печ

Печ не тільки знаходиться в самому центрі Старого Світу, а й належить до найстаріших європейських міст. Заснований ще до нашої ери, він пережив усі епохи становлення Європи, а також зазнав численних культурних впливів, що позначилося на його архітектурі. Це воістину мультинаціональне місто, в якому сплелися Захід та Схід.

Бастіони, фортеці, палаци, площі, історичні будівлі, музеї відчиняють перед мандрівником свої двері. Дітям буде цікаво покататися екзотичною та чарівною Лісовою залізницею, а також відвідати завод унікальних ремісничих іграшок Жолнай.

Кіпр: Єроскіпос

На схід від Пафосу розташоване одне з найдавніших поселень Кіпру – Єроскіпос. У цьому великому селі зародилася національна кіпрська культура. З нею пов’язано безліч давньогрецьких міфів. За переказами, саме тут розташовувалися сади Афродіти, де богиня вдавалася до любовних втіх.

Єроскіп побудований на височини, звідки відкривається вражаючий краєвид на море. Тут ви відчуєте себе ніби на зорі цивілізації в оточенні диких скель, зелені дерев, полів та морської синяви. Опинившись у селі, обов’язково скуштуйте місцеві солодощі.

Іспанія: Кордова

Це андалусійське місто і річка Гвадалквівір, що протікає через нього, недаремно оспівані численними поетами. Тут ви відвідаєте одні з найбільш значних палаців, замків та соборів Іспанії: замок Алькасар, якому вже понад 2000 років, собор Мескіта, вежу Калаорра. У Кордові можна побувати на одному з найдавніших мостів Іспанії – Римському мосту, який є ровесником нашої ери.

Поруч із Кордовою розташована середньовічна столиця Кордовського халіфату – «сяюче місто» Медінат Еззахра. Як відомо, Андалусія – світова столиця фламенко. Приїхавши сюди, обов’язково зайдіть до музею, присвяченого цьому мистецтву.

Португалія: Сінтра

Сінтра – місто, яке відноситься до періоду розквіту португальської держави – VXII-XVIII ст. Серед визначних пам’яток – екзотичний палац Монсеррат, де влітку відпочивав весь португальський двір, яскравий та романтичний палац Пена, який видно навіть з Лісабона, а також Шале графині Едла.

Є в Синтрі та середньовічні пам’ятники. Завітайте до Національного палацу, який вважається найстарішим у Португалії. Але найпривабливішим є старовинний Мавританський замок, споруди якого зберегли сліди боїв християн і маврів.

Греція, Крит

У Греції не порахувати історичних пам’яток, які приваблюють будь-якого мандрівника. А справжньою колискою європейської цивілізації вважається острів Кріт. Тут що ні крок – знамениті місця, згадувані в давньогрецьких міфах і літературі: Кноський палац, лабіринт Мінотавра, древні міста Гортіна і Фест. У печері Дікті, за переказами, народився сам Зевс!

Дайвінгісти, приїжджаючи на Крит, вважають справою честі знайти затонуле місто Олус. А численні стародавні споруди, розташовані на острові, розкриють вам секрети життя, яке кипіло тут 3-5 тис. років тому.