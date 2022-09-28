Європейські магазини регулярно проводять розпродажі – виставляють колекції одягу, взуття та аксесуарів зі знижкою від 30 до 80%. Цим користуються не лише місцеві жителі, а й туристи, які приїжджають до Європи спеціально на шопінг.

У кожній країні свої правила проведення розпродажів. Наприклад, в Італії, Франції та Греції дату початку та тривалість сезону знижок регулює уряд.

Розповідаємо, коли відбуваються розпродажі в європейських країнах і які переваги набувають інвестори з карибським паспортом.

Під час сезонних розпродажів магазини в Європі поступово збільшують знижки, часто у три етапи. Спочатку розмір знижок становить до 30%, до середини періоду розпродажів – до 50%, останнього тижня – від 70%.

Деякі покупці відкладають покупки на останній тиждень, щоб скористатися максимальною знижкою. Це ризиковано: до кінця розпродажу магазині може залишитися потрібного товару.

Коли починаються розпродажі в Італії

Календар розпродажу. Літній сезон знижок в Італії починається першої суботи липня, зимовий — першої суботи січня. Точні дати проведення розпродажів встановлює уряд Італії: сезонні розпродажі тривають трохи більше двох місяців. Виняток становлять кілька регіонів: наприклад, в Апулії та на Сицилії сезон літніх знижок зазвичай продовжено до середини вересня.

Магазини та бренди. Розмір знижок становить від 30 до 70%, їх встановлюють як магазини масового сегмента – Max Mara, Stefanel, Marella, так і люксові бренди – Valentino, Prada, Gucci, Dolce & Gabbana.

Великі італійські торгові центри та аутлети:

The Mall у Флоренції;

Serravalle Designer Outlet у Мілані;

Castel Guelfo The Style Outlets у Болоньї;

La Reggia Designer outlet у Неаполі;

Noventa Di Piave Designer Outlet у Венеції.

Графік роботи магазинів. Торгові центри зазвичай працюють з 10:00 до 22:00, локальні магазини – з 10:00 до 19:00 або 20:00.

Коли починаються розпродажі в Австрії

Календар розпродажу. Австрійські магазини влаштовують сезонні розпродажі: влітку — у липні та серпні, взимку — з 20 грудня до кінця лютого. Період розпродажів захоплює час перед Різдвом, отже, подарунки на свята можна купити зі знижками.

Магазини та бренди. Флагманські бутіки люксових брендів зосереджені в історичній частині Відня — у «золотому кварталі». Наприклад, там розташовані магазини Cartier, Burberry, Giorgio Armani, Dior, Moncler.

Лижники та сноубордисти приїжджають до Австрії, щоб покататися в Альпах та оновити спортивне екіпірування. Одяг та спорядження купують в аутлетах чи фірмових магазинах Head, Fischer, Atomic.

Великі торгові центри та аутлети в Австрії:

Peek & Cloppenburg у Відні;

Pa dorf у передмісті Відня;

Designer Outlet у Зальцбурзі.

Графік роботи магазинів. У будні магазини відкриваються о 9:00—10:00, працюють до 19:00—20:00, торгові центри — на годину чи дві довше. Субота у багатьох магазинах – укорочений день, а неділя – вихідний.

Коли починаються розпродажі у Португалії

Календар розпродажу. Розпродажі в Португалії проходять двічі на рік: взимку – з 7 січня, влітку – з початку серпня до середини вересня.

Магазини та бренди. На розпродажах, крім речей преміум-сегменту, купують португальське шкіряне взуття та аксесуари, а також іспанські марки одягу — Massimo Dutti, Zara, Desigual, Uterque.

Великі торгові центри та аутлети в Португалії:

Centro Colombo, Centro Vasco da Gama та Stivali у Лісабоні;

Galeria Peninsular та NorteShopping у Порту.

Графік роботи магазинів. Режим роботи магазинів у Португалії:

з понеділка по п’ятницю – з 9:00-10:00 до 19:00 з перервою на сієсту з 13:00 до 15:00;

по суботах багато магазинів працюють лише з ранку чи, навпаки, у другій половині дня;

неділя може бути вихідною, але великі торгові центри зазвичай працюють.

Коли починаються розпродажі в Іспанії

Календар розпродажу. Зимові розпродажі в Іспанії починаються 7 січня, але в деяких містах, наприклад, у Мадриді, 1 січня. Сезон зимових знижок зазвичай триває до кінця лютого.

Літні розпродажі в Іспанії відбуваються з 1 липня до кінця вересня.

Магазини та бренди. Туристи купують іспанські марки одягу та взуття – Massimo Dutti, Zara, Uterque, Manolo Blahnik, Pura Lope. Хоча ці бренди представлені по всьому світу, в Іспанії магазини пропонують широкий асортимент і рідкісні колекції, які не продаються в інших країнах.

Люксові бренди зосереджені в районах Барріо де Саламанка у Мадриді та Пасео-де-Грасіа у Барселоні. Там можна купити Dior, Gucci, Prada, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany, Cartier, Bulgari.

Графік роботи магазинів. Великі іспанські торгові центри та аутлети:

La Roca Village та L’Illa Diagonal у Барселоні;

ABC Serrano та Jardin de Serrano у Мадриді;

El Corte Ingles у Марбельї, Гранаді, Малазі.

Торгові центри працюють цілий тиждень з 10:00 до 22:00. Невеликі магазини часто роблять перерву на сієсту з 13:30 до 16:30, а в неділю закриті.

Коли починаються розпродажі у Франції

Календар розпродажу. Сезонні розпродажі у Франції відбуваються взимку та влітку і тривають максимум по чотири тижні. Дати початку розпродажів щорічно встановлює уряд Франції.

Зимові розпродажі у Франції зазвичай починаються у другу середу січня. Дати початку розпродажів можуть відрізнятись у департаментах Франції, які знаходяться на північному сході країни на кордоні з Люксембургом, Німеччиною та Бельгією.

Літні розпродажі у Франції розпочинаються в останню середу червня. У департаментах Приморські Альпи, Східні Піренеї та на Корсиці сезон знижок відкривають раніше.

Магазини та бренди. Великі торгові центри та аутлети у Франції:

Printemps, Galeries Lafayette, Bon Marche у Парижі;

Reciproque, La Vallée Village, One Nation Paris у передмісті Парижа;

Quai des marques Bordeaux у Бордо;

Nailloux Fashion Outlet Village у Тулузі;

Roubaix l’usine Factory у Ліллі;

Talange Marques avenue Outlet у Меці.

Графік роботи магазинів. Торгові центри та магазини у великих містах працюють з 9:30-10:00 до 19:30-20:00 і закриті в неділю. У невеликих містах магазини закриваються на обід на дві години – з 12:00 до 14:00 або з 13:00 до 15:00. У святкові дні магазини зачинені по всій країні.

Коли починаються розпродажі у Німеччині

Календар розпродажу. Зимові розпродажі в Німеччині розпочинаються раніше, ніж в інших країнах Європи, — наприкінці листопада і продовжуються до кінця січня.

Літні сезонні знижки в Німеччині розпочинаються у липні, але деякі магазини оголошують їх ще у травні. Пік знижок припадає на останній тиждень липня та перший тиждень серпня.

Магазини та бренди. У країні широко представлені магазини німецьких брендів – Karl Lagerfeld, Hugo Boss, Philipp Plein, Tom Tailor, Escada, Falke.

Великі торгові центри та аутлети:

КаDeWe, Mall of Berlin та Alexa у Берліні;

Berlin Designer Outlet B5 та Designer Outlets Wolfsburg у передмісті Берліна;

Hirmer та Ingolstadt Village у Мюнхені;

Dusseldorf Fashionesta Outlet у Дюссельдорфі.

Графік роботи магазинів. Магазини працюють з понеділка по суботу з 9:00 чи 10:00 до 19:00 чи 20:00. У неділю більшість магазинів та торгових центрів у Німеччині закриті.

Коли починаються розпродажі у Великій Британії

Календар розпродажу. Зимові розпродажі у Великій Британії розпочинаються 26 грудня — у вихідний день, який називається «День подарунків», і тривають до кінця січня.

Літні розпродажі у Великій Британії розпочинаються наприкінці червня. Покупки зі знижками можна зробити до початку серпня.

Магазини та бренди. У країні представлені флагманські магазини англійських брендів – Burberry, Stella McCartney, Paul Smith, Loake, John Lobb, Dr. Martens.

Великі торгові центри та аутлети Великобританії:

Harrods, London’s Savile Row, Liberty, Mayfair, Fortnum & Mason у Лондоні;

Glasgow’s Style Mile у Глазго;

Bicester Village в Оксфордширі;

Kilver Court Designer Village у Сомерсеті.

Графік роботи магазинів. Торгові центри та великі магазини працюють з 9:00 до 21:00 або 22:00, невеликі магазини закриваються близько 18:00. У неділю може бути вихідний чи вкорочений робочий день – до 16:00.

Коли починаються розпродажі у Греції

Календар розпродажу. Сезон зимових знижок у Греції починається другого понеділка січня і закінчується наприкінці лютого. Літні розпродажі розпочинаються другого понеділка липня і триває до кінця серпня.

Міжсезонні розпродажі в Греції проходять восени та навесні і тривають по одному тижні. Уряд Греції обговорює законопроект, який може скасувати міжсезонні розпродажі з 2022 року.

Магазини та бренди. Більшість грецьких торгових центрів та аутлетів знаходиться в Афінах:

торгові центри Attica the Department Store, Golden Hall, Talos Plaza, Enigma Mall, Athens Heart;

аутлети Αthens Metro Mall, Athens Designer Outlet та Factory Outlet.

У невеликих та курортних містах також можна відвідати торгові центри, наприклад Mediterranean Cosmos у Салоніках, Hondos Center в Іракліоні, Родосі та Корфу.

Графік роботи магазинів. Торгові центри зазвичай працюють щодня з 10:00 до 21:00, у дні релігійних та державних свят графік може змінюватись. Невеликі магазини роблять перерву на сієсту – «месімери» – з 14:00 до 17:00 і не працюють у неділю.

Коли починаються розпродажі у Польщі

Календар розпродажу. Зимові розпродажі в Польщі розпочинаються другого понеділка січня і закінчуються наприкінці лютого. Деякі магазини пропонують знижку на одяг, взуття та техніку ще у грудні.

Літній сезон розпродажу починається другого понеділка липня і триває до кінця серпня.

У Польщі влаштовують короткі міжсезонні розпродажі – з 1 по 10 травня та 1 по 10 листопада.

Магазини та бренди. Великі польські торгові центри та аутлети:

Arkadia, Zlote Tarasy, Sadyba Best Mall, M1, Factory у Варшаві;

Bonarka City Center та Galeria Krakowska у Кракові;

Fashion House і Madison у Гданську.

Графік роботи магазинів. Торгові центри відкриті щодня з 9:00 до 22:00.

Коли починаються розпродажі в інших європейських країнах

Сезонні розпродажі в європейських країнах найчастіше припадають на той самий час — січень-лютий і липень-серпень. Іноді знижки починаються раніше — у червні та листопаді.

Дати сезонних та різдвяних розпродажів у Європі

Країна Літні розпродажі Різдвяні розпродажі Зимові розпродажі Нідерланди З кінця липня до середини серпня З кінця листопада до 6 грудня, Дня святого Миколая З середини грудня до кінця січня Бельгія З 1 по 31 липня Покупки краще відкласти до січня З 3 по 31 січня Фінляндія З середини червня до середини липня З 20 грудня З кінця грудня до початку лютого Швеція З середини липня до кінця серпня Покупки краще відкласти до січня З 25 грудня до кінця лютого Угорщина З середини липня до початку вересня Покупки краще відкласти до січня З січня до лютого Литва З 1 по 31 липня Покупки краще відкласти до січня З 1 по 31 січня Люксембург З кінця червня до кінця липня Покупки краще відкласти до січня З кінця грудня до кінця січня

Як зробити шопінг під час розпродажів комфортним

Піти з потрібною покупкою під час розпродажів і при цьому не втомитися від натовпу вийде, якщо: