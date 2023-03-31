Аргентина почала масову депортацію російських туристів

Масова депортація з Аргентини загрожує російським туристам – міграційна служба країни почала масово відмовляти росіянам у продовженні туристичного перебування та оформленні посвідки на проживання. За даними «Комерсанта» завідувач консульського відділу посольства РФ заявив, що йдеться вже «про кілька десятків випадків».

«Міграційна служба обґрунтовує свої відмови російсько-аргентинською угодою про безвізові поїздки. Згідно з ним, власники російських закордонних паспортів можуть в’їжджати, виїжджати, слідувати транзитом і перебувати в Аргентині без віз не більше 90 днів протягом кожного періоду в 180 днів», – заявив дипломат.

Як запевняють експерти видання, «підштовхнути» ситуацію міг «родовий туризм». Нагадаємо про скандал у лютому, коли одразу шість вагітних росіянок намагалися не пустити до Аргентини. Як з’ясувалося, 2022 року, а точніше після початку війни, і в 2023 року в країні почався бум «родового туризму».

Справа в тому, що батьки дитини, що з’явилася на світ на території цієї країни, можуть претендувати на аргентинське ТМП та миттєве право на громадянство, т.к. новонароджений його отримує автоматично. Аргентинський паспорт відомий як «всюдихід»: він дає право на безвізовий в’їзд до 171 країни, включаючи Євросоюз, Велику Британію, Японію та отримання довгострокової візи до США.

При цьому на охочих поїхати росіянкам робилися чималі гроші: пропонувалися різні пакети послуг для майбутніх матерів, які бажають народжувати в Аргентині, від індивідуальних планів пологів, зустрічі в аеропорту до отримання уроків іспанської мови. Самі компанії зазвичай базуються в Аргентині. Пакети варіюються від “економа”, його вартість починається від $5 тис., до “першого класу”, вартість якого починається від $15 тис. При цьому зазначимо, що медицина в Аргентині, зокрема для туристів, безкоштовна.

«Знаходимося в курсі ситуації з практикою аргентинського міграційного управління, що почастішала, винесення негативних рішень щодо продовження так званого туристичного перебування російським громадянам, що знову приїхали сюди, відмові в оформленні ним видів на проживання (і навіть скасуванні раніше вже виданих), а також у винесенні припису найкоротші терміни під загрозою ініціювання процедури депортації», – заявив російський “дипломат”.