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Оголошено країни, в яких німецькому туристу найвигідніше відпочивати влітку 2023 року

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Оголошено країни, в яких німецькому туристу найвигідніше відпочивати влітку 2023 року: виявлено несподіваного лідера

Федеральне статистичне управління Німеччини провело дослідження умов та цін на популярних курортах світу та оголосило країни, в яких німецькому туристові найвигідніше відпочивати влітку 2023 року. На першому місці несподівано опинилася Албанія, а на другому – Туреччина, пише видання Haberturk.

У ході дослідження 26 країн порівнювалися з погляду вартості проживання та щоденних витрат. Найдорожчими місцями відпочинку виявилися Швейцарія, Ісландія та Данія, де німецькому туристові доведеться заплатити умовні 1600 євро за ті ж послуги, за які в Німеччині він заплатив би лише 1000 євро. Насамперед йдеться про оренду житла, відвідування ресторанів та інші витрати.

Найвигіднішими для німців були названі Албанія, Туреччина та Болгарія, де за той самий набір послуг йому доведеться заплатити на 56% менше грошей, ніж у рідній Німеччині.

Трохи менше, але все ж таки вигідно відпочивати в Португалії та на Мальті, де ціни на 28% нижчі за німецькі, а також у Греції, де дешевше на 21%. В Іспанії, Польщі та Чехії турист із Німеччини платить за відпочинок на 18% менше, ніж на батьківщині. А ось у Франції та Італії ціни майже ті самі, що у Німеччині.

Президент робочої групи з туризму міської ради Анталії Реджеп Явуз наголосив на важливості проведеного дослідження, де Туреччина посіла 2 місце. Він вважає, що це підвищить інтерес німців до відпочинку в Туреччині, оскільки тенденції до підвищення вартості життя та зростання видатків зараз заважають відпочивальникам провести відпустку відповідно до свого бюджету. Остання в країні помітили з укорочення відпусток, меншою кількістю туристів та меншим попитом на просторі номери, а також екскурсії.

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