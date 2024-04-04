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АфганістанТуризм

Турпотік до Афганістану 2023 року зріс на 120%

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турпотік до Афганістану 2023 року зріс на 120%
Photo by Zahid on Unsplash

Кількість туристів в Афганістані 2023 року збільшилася на 120% щодо показника 2022 року.

Минулого року в Афганістані з метою туризму побували 5200 іноземців, про це пише Al Jazeera. Внаслідок десятиліть війн та конфліктів туризм в Афганістані занепав, хоча зараз з точки зору фізичної безпеки іноземцям у країні мало що загрожує.

Однак мандрівники, як і раніше, стикаються з крайнім злиднями, старими культурними об’єктами та слаборозвиненою туристичною інфраструктурою. Візит туристів до країни відбувається під суворим контролем влади і без консульської підтримки (більшість посольств було евакуйовано 2021 року).

Гості повинні реєструватися в місцевих органах влади після прибуття в кожну провінцію, дотримуватися суворого дрес-коду та проходити огляди на контрольно-пропускних пунктах.

Незважаючи на те, що уряд Талібану досі офіційно не визнаний жодною країною, він вітає іноземний туризм.

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