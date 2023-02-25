За даними Євростату, середній вік населення ЄС став старшим за 44,4 роки

Європейське статистичне бюро Євростат оголосило, що на 1 січня минулого року середній вік населення ЄС сягнув 44,4 року, що на 0,3 року більше, ніж у 2021 році.

Те ж джерело також повідомило, що середній вік населення ЄС збільшився на 2,5 роки з 41,9 років у 2012 році. У той же час ці дані показують, що половина населення ЄС була старше 44,4 років, інша половина була молодшою, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

«У країнах ЄС середній вік коливався від 38,3 року на Кіпрі, 38,8 в Ірландії та 39,7 у Люксембурзі до 48,0 років в Італії, 46,8 у Португалії та 46,1 у Греції. Загалом 18 країн ЄС були нижчими за середній вік ЄС», – йдеться у звіті.

За даними Євростату, протягом 2012-2022 років цей показник зріс у всіх членах ЄС, крім Швеції, де в 2021 році він знизився з 40,8 років до 40,7 років минулого року.

У період з 2012 по 2022 рік на Мальті середній вік не змінився, тому він залишився на рівні 40,4 року.

З іншого боку, у п’яти країнах ЄС середній вік населення зріс на чотири роки і більше.

Серед країн ЄС середній вік збільшився найбільше в Португалії (+4,7 року), за нею йдуть Іспанія (+4,3), Греція та Словаччина (+4,1) та Італія (+4,0).

Дані Євростату також показують, що між 2021 і 2022 роками середній вік зріс у 24 країнах ЄС, тоді як він знизився в Німеччині на -0,1 року і залишився таким же в Австрії та Нідерландах.

За цей же період найбільше зростання середнього віку спостерігалося в Греції – +0,6 року та Чехії – на +0,5.

Минулого року спостерігалося збільшення кількості людей похилого віку віком 65 років і старше порівняно з кількістю осіб працездатного віку 15-64 років.

У 2022 році коефіцієнт залежності людей похилого віку в ЄС становив 33 відсотки, що на 0,5 відсоткових пунктів (pp) вище, ніж у 2021 році. З 2012 року, коли цей показник становив 27,1 відсотка, він зріс на 5,9 процентних пунктів.

Крім того, цей показник різнився між членами ЄС, але залишався вище 20 відсотків у всіх країнах.

У цьому відношенні найвищі показники були зафіксовані в Італії — 37,5 відсотка, Фінляндії — 37,4 відсотка та Португалії — 37,2 відсотка, а найнижчі — у Люксембурзі — 21,3 відсотка, Ірландії — 23,1 відсотка та на Кіпрі — 24,5 відсотка. відсоток.

Крім того, порівняно з десятирічною давниною, найбільше зростання кількості повідомлень спостерігалося в таких країнах:

Фінляндія (+9,7 пп),

Польща (+9,6 пункту)

Чехія (+9,2 пункту)

Водночас найнижчі показники зафіксовані в Люксембурзі (+1,0 п.п.), Австрії (+3,1 п.п.) і Німеччині (+3,3 п.п.).