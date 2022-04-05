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Єврокомісія оприлюднила пропозиції щодо нових санкцій проти Росії, включаючи ембарго на вугілля

Євгеній Подольський

Президент Єврокомісії озвучив пропозиції щодо подальших санкцій проти Росії. Остаточне рішення буде прийнято державами-членами, і потрібна одностайність. Завтра посли країн ЄС розбиратимуться із п’ятим пакетом санкцій.

Урсула фон дер Ляйєн оголосила, серед іншого, про ембарго на імпорт вугілля з Росії на суму 4 млрд євро на рік.

Також підтвердилися повідомлення про санкції у морському та дорожньому секторах.

– Ми також заблокуємо доступ до портів ЄС для російських суден та суден, що експлуатуються Росією, – заявив голова Єврокомісії у відео, розміщеному у Twitter.

ЕС. Санкції проти Росії

Також є пропозиція запровадити санкції проти автоперевізників із Росії та Білорусії. Крім того, за словами голови Комісії, подальші санкції включатимуть заборону на операції з чотирма російськими банками, на долю яких припадає 23 відсотки банківського сектора Росії.

Також буде запроваджено додаткові обмеження на імпорт на суму 5,5 млрд євро, від дерева до цементу, від морепродуктів до алкоголю. Урсула фон дер Ляйєн також заявила, що буде запроваджено заборону на участь російських компаній у держзакупівлях у країнах ЄС.

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