Євросоюз повертає паркани на зовнішніх кордонах країн ЄС

Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ильва Йоханссон висловила підтримку країнам ЄС, які зводять огорожі на зовнішніх кордонах, щоб запобігти незаконному в’їзду мігрантів.

“Необхідні подальші зусилля для захисту зовнішніх кордонів”, – сказала вона на прес-конференції після Ради з питань правосуддя і внутрішніх справ ЄС. Деякі країни вирішили побудувати паркани, і я можу зрозуміти їх, я не заперечую. Це гарна ідея? будівництва парканів на кошти ЄС – не думаю », – додала вона.

Йоханссон відповів на питання, що висловлює думку ЄК, а не своє. Вона додала, що держави мають право захищати свої кордони і можуть найкраще оцінити кошти, необхідні для цього, якщо вони знаходяться в рамках європейського законодавства.

Європейська комісія підтвердила раніше сьогодні, що вона отримала лист від 12 країн – Болгарії, Австрії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Греції, Угорщини, Литви, Латвії, Польщі та Словаччини – з закликом до ЄС підтримати будівництво на бордюрні огорожі. Комісія заявила, що відповість на цей запит пізніше.

Міністр внутрішніх справ Словенії Алес Хойс, як голова Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, заявив, що його країна також підтримує заклик до європейського фінансування будівництва прикордонних загороджень. Він зазначив, що в ЄС щодня затримують 50 мігрантів після нелегального прибуття. За його словами, це говорить про те, що зовнішні кордони недостатньо захищені.