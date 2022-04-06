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ЄС за підтримки 16 країн не залежатиме від російського викопного палива

Гліб Парфененко
ЄС за підтримки 16 країн не залежатиме від російського викопного палива

Європейська комісія заявила, що запропонує технічну підтримку Болгарії, Бельгії, Чеській Республіці, Естонії, Ірландії, Греції, Іспанії, Хорватії, Італії, Кіпру, Угорщині, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Словаччині та Фінляндії, щоб покласти край їхній залежності від російського викопного палива.

Допомога покликана забезпечити визначення та реалізацію необхідних політичних реформ та інвестицій у галузі диверсифікації енергопостачання, прискорення переходу на відновлювані джерела енергії та підвищення енергоефективності. Ці країни запросили таку підтримку та отримають її найближчими місяцями, сказав комітет.

Комісар ЄС з питань згуртування Еліза Феррейра каже, що країни ЄС зіштовхнулися із безпрецедентною енергетичною кризою. 21 березня, після вторгнення Росії в Україну, Комісія запропонувала країнам ЄС заявити, яка технічна підтримка їм потрібна, додає вона, цитована у релізі.

За її словами, допомога ЄК забезпечить середньострокове пом’якшення зростання цін, зокрема за рахунок прискорення екологічно чистого переходу.

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