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Міжнародні організаціїЄС

ЄС буде дотримуватися політики невизнання анексії Криму – глава Євроради

Шарль Мішель: Ми повинні протидіяти спробам Росії насильно інтегрувати півострів в свої кордони

Євгеній Подольський
ЄС буде дотримуватися політики невизнання анексії Криму - глава Євроради

Євросоюз і надалі буде дотримуватися політики невизнання анексії Криму Росією.

Про це глава Європейської ради Шарль Мішель заявив в Києві під час виступу на установчому саміті міжнародної «Кримської платформи», передає Уніан.

«Я присутній в Києві, щоб підтвердити незмінну позицію Євросоюзу: ми не визнаємо анексію Криму і міста Севастополь Росією. Ми продовжимо політику невизнання анексії півострова. Будемо і далі виступати проти будь-яких порушень міжнародного права. Такі незаконні дії несуть загрозу довірі і світу. Ми бачимо підтвердження цьому, яке триває з 2014 року», – підкреслив Мішель.

Наша мета – зробити так, щоб анексія ніколи не стала легітимізованої, підкреслив Мішель.

Він нагадав, що з 2014 року Україні було надано більше 16 мільярдів євро.

Президент Євроради підкреслив, що питання Криму має займати особливе місце в міжнародному порядку денному. За його словами, необхідно залучати широку міжнародну підтримку для цілісності України і невизнання російської анексії Криму.

Мішель також висловив заклопотаність мілітаризацією Криму. «Ми повинні протидіяти спробам Росії насильно інтегрувати півострів в свої кордони», – сказав він.

За його словами, всі деструктивні дії РФ в Криму треба припинити.

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