В ЄС з’явився третій препарат проти COVID-19

Європейська комісія оголосила, що підписала контракт на поставку третього препарату проти COVID-19. У повідомленні говориться, що на даний момент в спільних закупівлях беруть участь 18 країн ЄС.

Комісія очікує, що до кінця жовтня Європейське агентство з лікарських засобів схвалить три з оцінюваних ліків для лікування нового захворювання. Контракти на поставку, укладені ЄК з виробниками Roche (Швейцарія), Glasco Smith Klein (Великобританія) і Eli Lilly (США).

Рада ЄС із загальних питань обговорила третю дозу вакцини COVID-19, не прийнявши загального підходу, заявив після засідання державний секретар Словенії Гаспер Довжан. Він зазначив, що в ЄС досить вакцин, але кожна країна буде вирішувати, чи слід і яким соціальним групам отримувати додаткові дози.

Він сказав, що ЄС прагне працювати проти дезінформації, пов’язаної з новим захворюванням, і заохочувати вакцинацію тих громадян, хто сумнівається. Він висловив задоволення ЄС у зв’язку з вчорашнім рішенням США знову дозволити поїздки для вакцинованих європейців.

Довжан додав, що низький рівень вакцинації в деяких країнах ЄС ставить під загрозу інші країни. На сьогоднішньому засіданні Ради ЄС Болгарія наполягала на тому, що європейські сертифікати повинні видаватися і в разі проведення експрес-тестування на антигени, йдеться в заяві Постійного представництва Болгарії при ЄС.