ГоловнаМіжнародні організаціїЄСВ ЄС з'явився третій препарат проти COVID-19
Міжнародні організаціїЄСМедицина

В ЄС з’явився третій препарат проти COVID-19

Гліб Парфененко
В ЄС з'явився третій препарат проти COVID-19

Європейська комісія оголосила, що підписала контракт на поставку третього препарату проти COVID-19. У повідомленні говориться, що на даний момент в спільних закупівлях беруть участь 18 країн ЄС.

Комісія очікує, що до кінця жовтня Європейське агентство з лікарських засобів схвалить три з оцінюваних ліків для лікування нового захворювання. Контракти на поставку, укладені ЄК з виробниками Roche (Швейцарія), Glasco Smith Klein (Великобританія) і Eli Lilly (США).

Рада ЄС із загальних питань обговорила третю дозу вакцини COVID-19, не прийнявши загального підходу, заявив після засідання державний секретар Словенії Гаспер Довжан. Він зазначив, що в ЄС досить вакцин, але кожна країна буде вирішувати, чи слід і яким соціальним групам отримувати додаткові дози.

Він сказав, що ЄС прагне працювати проти дезінформації, пов’язаної з новим захворюванням, і заохочувати вакцинацію тих громадян, хто сумнівається. Він висловив задоволення ЄС у зв’язку з вчорашнім рішенням США знову дозволити поїздки для вакцинованих європейців.

Довжан додав, що низький рівень вакцинації в деяких країнах ЄС ставить під загрозу інші країни. На сьогоднішньому засіданні Ради ЄС Болгарія наполягала на тому, що європейські сертифікати повинні видаватися і в разі проведення експрес-тестування на антигени, йдеться в заяві Постійного представництва Болгарії при ЄС.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденБлизький СхідпандеміяКабул

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International