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Туристам пропонують автобусні тури від Стамбула до Лондона за 56 днів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Тур Європою чи тортурами? Туристам запропонували провести 56 днів в автобусі

Чи готові витратити два місяці на подорож зі Стамбула до Лондона, жодного разу не сівши за кермо і без тривалих перельотів? Індійська експедиційна компанія збирається запустити “найтривалішу поїздку автобусом у світі”, передає Daily Mail.

Неспішна поїздка тривалістю 56 днів стартує у серпні та охопить 22 країни Європи у 5 часових поясах. Пункт відправлення маршруту завдовжки 12 тисяч кілометрів – найбільше місто Туреччини. Далі – до столиці Великобританії через Балкани, Східну Європу, Скандинавію та Західну Європу.

“Тривала подорож на такому незручному для далеких поїздок вигляді транспорту має бути надзвичайно бюджетною. Але організатори туру прийняли інше рішення: для максимальної зручності та комфорту пасажирів шлях до Лондона буде здійснено на комфортабельному автобусі класу люкс”, – розповідає джерело.

Туристам пропонують автобусні тури від Стамбула до Лондона за 56 днів

За найтривалішу (і отже, незабутню) поїздку на автобусі в історії бажаючим доведеться викласти солідну суму – 24 300 доларів на людину.

“Що входить у вартість? Щоденний сніданок, закуски та вода на борту, цілодобовий доступ до “аварійного туалету”, англомовний гід, робота з оформлення віз, а також проживання в готелях великих міст на шляху рейсу”, – розповідає видання.

Туристам пропонують автобусні тури від Стамбула до Лондона за 56 днів

Транспортний засіб, що рідко використовується для таких далеких крос-континентальних подорожей, описується як “спеціальний автобус класу люкс, призначений для комфортних поїздок на далекі відстані”. Пасажири зможуть розслабитися на кріслах з відкидною спинкою “з достатнім простором для ніг”.

Можна скористатися портами AUX та USB, складним підносом та тримачами для пляшок та кухлів. Кожному пасажиру дозволено взяти з собою дві “габаритні валізи”. За інформацією видання, тур розрахований на 30 мандрівників.

Туристам пропонують автобусні тури від Стамбула до Лондона за 56 днів

Компанія, що організувала туристичну послугу, була заснована підприємцями Тушаром Агарвалом та Санджаєм Маданом у 2012 році. Бізнесмени раніше організовували різні експедиції з Індії до Лондона.

“Кожен маршрут у кожній країні був перевірений, щоб гарантувати: поїздка пройде гладко. Пасажири автобуса до Лондона потраплять на борт зі знанням та впевненістю, що вони у надійних руках”, – йдеться у заяві засновника туркомпанії.

Туристам пропонують автобусні тури від Стамбула до Лондона за 56 днів

За планом рейс має відправитися зі Стамбула 7 серпня та прибути до Лондона 1 жовтня.

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, поки що найдовший у світі автобусний маршрут завдовжки 6200 кілометрів з’єднує Ліму (Перу) з Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

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