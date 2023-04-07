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ЄСТуризм

Тур Європою чи тортури? Туристам запропонували провести 56 днів в автобусі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Тур Європою чи тортурами? Туристам запропонували провести 56 днів в автобусі

Чи готові витратити два місяці на подорож зі Стамбула до Лондона, жодного разу не сівши за кермо і без тривалих перельотів? Індійська експедиційна компанія збирається запустити “найтривалішу поїздку автобусом у світі”, передає Daily Mail.

Неспішна поїздка тривалістю 56 днів стартує у серпні та охопить 22 країни Європи у 5 часових поясах. Пункт відправлення маршруту завдовжки 12 тисяч кілометрів – найбільше місто Туреччини. Далі – до столиці Великобританії через Балкани, Східну Європу, Скандинавію та Західну Європу.

“Тривала подорож на такому незручному для далеких поїздок вигляді транспорту має бути надзвичайно бюджетною. Але організатори туру прийняли інше рішення: для максимальної зручності та комфорту пасажирів шлях до Лондона буде здійснено на комфортабельному автобусі класу люкс”, – розповідає джерело.

Тур Європою чи тортури? Туристам запропонували провести 56 днів в автобусі

За найтривалішу (і отже, незабутню) поїздку на автобусі в історії бажаючим доведеться викласти солідну суму – 24 300 доларів на людину.

“Що входить у вартість? Щоденний сніданок, закуски та вода на борту, цілодобовий доступ до “аварійного туалету”, англомовний гід, робота з оформлення віз, а також проживання в готелях великих міст на шляху рейсу”, – розповідає видання.

Тур Європою чи тортури? Туристам запропонували провести 56 днів в автобусі

Транспортний засіб, що рідко використовується для таких далеких крос-континентальних подорожей, описується як “спеціальний автобус класу люкс, призначений для комфортних поїздок на далекі відстані”. Пасажири зможуть розслабитися на кріслах з відкидною спинкою “з достатнім простором для ніг”.

Можна скористатися портами AUX та USB, складним підносом та тримачами для пляшок та кухлів. Кожному пасажиру дозволено взяти з собою дві “габаритні валізи”. За інформацією видання, тур розрахований на 30 мандрівників.

Тур Європою чи тортури? Туристам запропонували провести 56 днів в автобусі

Компанія, що організувала туристичну послугу, була заснована підприємцями Тушаром Агарвалом та Санджаєм Маданом у 2012 році. Бізнесмени раніше організовували різні експедиції з Індії до Лондона.

“Кожен маршрут у кожній країні був перевірений, щоб гарантувати: поїздка пройде гладко. Пасажири автобуса до Лондона потраплять на борт зі знанням та впевненістю, що вони у надійних руках”, – йдеться у заяві засновника туркомпанії.

Тур Європою чи тортури? Туристам запропонували провести 56 днів в автобусі

За планом рейс має відправитися зі Стамбула 7 серпня та прибути до Лондона 1 жовтня.

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, поки що найдовший у світі автобусний маршрут завдовжки 6200 кілометрів з’єднує Ліму (Перу) з Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

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