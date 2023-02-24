Супердешеві авіарейси опинилися під загрозою через новий екологічний податок у ЄС

Бюджетні авіарейси можуть незабаром піти у минуле через нові збори за викиди вуглецю в Європейському Союзі.

Як пише The Independent, нові правила є розширенням чинних правил ЄС щодо системи торгівлі квотами на викиди (ETS).

Зазначається, що на даний момент авіаперевізники, які пропонують польоти по всій Європі, повинні отримувати дозвіл від ETS на викиди вуглекислого газу, які залишають їх літаки після себе. Однак, якщо зараз ця процедура є безкоштовною для авіакомпаній, новий закон передбачає, що в 2024-2026 роках поетапно почне стягуватися плата за такі дозволи. Таким чином авіакомпанії хочуть спонукати відповідальніше підходити до екологічності свого парку літаків.

При цьому аналітик Bernstein Алекс Ірвінг вважає, що в результаті на пасажирів чекає підвищення цін на авіаквитки приблизно на 10 євро, адже авіакомпанії навряд чи покриватимуть нові витрати за свій рахунок.

Такої думки дотримується генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи Олів’є Янковець. Він упевнений, що майбутні нововведення змінять “економіку сектора”.

“Це призведе до збільшення витрат авіакомпаній, збільшення тарифів і зниження попиту. Польоти через вузлові аеропорти ЄС, такі як Амстердам, Париж або Франкфурт, стануть дорожчими приблизно на 23-29% у 2035 році”, – заявив він.

Як повідомляв DIP, раніше генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі анонсував зростання цін на авіаквитки компанії вже у 2023 році.