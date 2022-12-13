Стало відомо коли пасажирам дозволять дзвонити по телефону, перебуваючи на борту літака

Пасажирам європейських рейсів більше не доведеться переводити свої телефони до авіарежиму. Більше того, вони зможуть здійснювати телефонні дзвінки, а також використовувати мобільні телефони на 100 відсотків їх можливостей, оскільки авіакомпанії починають впроваджувати новітні 5G технології на своїх літаках.

Рішення про впровадження нових стандартів мобільного зв’язку на борту літаків було оголошено Комісією Європейського Союзу у листопаді. «5G надасть інноваційні послуги для громадян та можливості зростання для європейських компаній. Небо більше не є межею, коли йдеться про можливості, які пропонують надшвидкий зв’язок з високою пропускною здатністю», — прокоментував нововведення комісар Комісії з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Крайній термін для країн ЄС щодо надання частот 5G для літаків — 30 червня 2023 року, і це означає, що всі пасажири зможуть використовувати телефони для здійснення дзвінків наступного літа.

На думку Комісії, рішення про впровадження мобільного зв’язку на борту закладає основу широкого розгортання послуг 5G. Передбачається, що послуга надаватиметься в салоні, який використовує спеціальне мережеве обладнання Picocell для підключення користувачів та обміну текстовими повідомленнями, дзвінками та даними між літаком та мобільною мережею, що базується на землі.

Завдяки технології Picocell пасажири зможуть скористатися своїм телефоном саме через мобільні мережі, а не через Wi-Fi.

Більше того, користування телефонами в літаку стане абсолютно безпечним, оскільки частоти 5G відрізняються від тих, що використовуються для зв’язку пілотів із диспетчерами. Вартість послуги поки не оголошується, але вже зрозуміло, що безкоштовної вона не буде.

Комісія заснувала проект зі створення мереж 5G у 2013 році та виділила державне фінансування у розмірі понад 700 мільйонів євро у рамках програми «Горизонт 2020» для його підтримки.