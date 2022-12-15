Рада Євросоюзу наказала країнам ЄС зняти всі санітарні обмеження

Рада Євросоюзу опублікувала нову заяву, в якій наказав європейським країнам в черговий раз наслідувати загальне правило щодо поїздок: зняти всі обмеження, що залишилися, і сприяти повній свободі пересування всередині блоку, яка майже повністю припинилася під час пандемії. Документ було опубліковано Єврокомісією 13 грудня.

Відповідно до оновленої рекомендації, Рада оголосила, що прийняла поправки до рекомендацій про поїздки до ЄС, в яких рекомендувала державам-членам утримуватися від запровадження будь-яких нових ковідних обмежень.

«Згідно з новими рекомендаціями, держави-члени не повинні вводити будь-які обмеження на поїздки з міркувань громадської охорони здоров’я. Однак у рекомендаціях зберігається низка запобіжних заходів на випадок погіршення епідеміологічної ситуації», — зазначалося в повідомленні.

У ньому також вказувалося, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації та виникнення у країн-членів необхідності в обмеженні вільного пересування слід скоординованим чином вводити відповідні обмежувальні заходи у вигляді пред’явлення діючого цифрового сертифіката ЄС на ковід, в якому містяться дані про вакцинацію/одужання/тестування.

У випадках, коли небезпечний варіант коронавірусу буде виявлений у третій країні світу, держави-члени ЄС можуть у виняткових випадках встановити термінові, загальні та тимчасові обмеження на поїздки. «Таке обмеження має спливти через 21 день, якщо країни-члени не вирішать скоротити його чи продовжити на додатковий період», — йшлося у документі.

Крім того, Рада також зберегла режим так званого «екстренного гальмування», оскільки, на його думку, цей захід необхідний для своєчасного реагування на нові варіанти ковіда. Нагадаємо, Іспанія стала останньою країною, яка 21 жовтня зняла санітарні обмеження на в’їзд через COVID-19 для туристів, які в’їжджають з-за меж ЄС. Це дозволило їм перетинати кордон без заповнення медичної довідки чи подання доказів вакцинації, тестування чи одужання.

Пандемія ковіда торкнулася всіх сфер діяльності в Європі. Зокрема, вона фактично поклала на лопатки сферу туризму, коли у березні 2020 року всі поїздки до Європи, з неї та всередині регіону практично повністю припинилися. Незважаючи на те, що сектор подорожей ще повністю не відновився, експерти Європейської туристичної комісії (ETC) передбачили, що до кінця 2023 року європейський туризм відновить як мінімум 75% своїх показників від доковідного 2019 року. За її даними, краще за інших відновився сектор авіаперевезень: обсяг рейсів у серпні був лише на 11% нижчим від рівня доковідного серпня 2019 року.