Понад 40% європейських господарів ділять свої будинки з туристами для економії коштів

Господарі європейських будинків вимушено стали хостесами і тепер ділять свою квартиру з туристами. Причина мимовільного співжиття – подорожчання життя в Європі та бажання зберегти колишній комфорт. Про це повідомив Airbnb – онлайн-сервіс з розміщення та пошуку короткострокової оренди житла.

В одному зі своїх останніх прес-релізів компанія опублікувала такі дані: 40% європейських господарів ділять свої будинки з мандрівниками, щоби підвищити власний рівень життя, до якого вони звикли. Згідно з інформацією, господарі з країн ЄС, які приймали гостей у першій половині 2022 року, заробили загалом понад 270 млн євро. З іншого боку, туристи теж намагаються заощаджувати та шукають доступні варіанти подорожей по всій Європі. Дві сторони знайшли взаємовигідне, хоч і не завжди комфортне рішення. Власники житлової нерухомості, які раніше і подумати не могли, щоб здавати кімнату або ліжко-місце для мандрівників, тепер вишиковуються в чергу на майданчик короткострокової оренди, щоб запропонувати свій будинок туристам і отримати від цього практично миттєвий дохід.

За останні кілька років значно побільшало європейців, які переобладнали частину свого житла під хостел, а самі вирішили стати хостесами, щоб приймати мандрівників. Вважається, що тренд за боротьбу додаткового заробітку на туристах почав ще більш активно поширюватися минулого року, коли одна із статистичних компаній опублікувала дані заробітків звичайних європейців: у 2021 році дохід середньостатистичного жителя Європи від розміщення мандрівників становив 3’000 євро. Виявилося, що це на 18% більше у порівнянні з доковідним 2019 роком, а також еквівалентно додаткову оплату за два місяці для середньої сім’ї в ЄС.

«Здача в оренду своїх квартир і будинків – це економічне рятувальне коло для багатьох звичайних європейців, яке допомагає їм дозволити собі інфляцію, що росте, і витрати на проживання, але в той же час обтяжливі місцеві правила означають, що багато інших позбавлені цієї можливості», – заявила голова відділу політики ЄС у Airbnb Джорджина Броуз.

Крім того, дані Airbnb показали, що господарі ЄС прийняли більше гостей, ніж будь-який інший регіон у світі, і разом вони заробили понад 43 млрд євро, здаючи свої будинки в оренду Airbnb. Цим же пояснюється і те, що більшість господарів європейських квартир розміщують лише одне оголошення, і багато об’єктів розташовані за межами міських центрів, допомагаючи розповсюджувати туристичні переваги серед місцевих спільнот та сімей.

«Грунтуючись на опитуванні країн ЄС, що приймають, майже кожен п’ятий відповів, що він чи хтось з його домашніх працює у сфері освіти або охорони здоров’я. Більше половини тих, хто самостійно повідомляє про своє поле, – жінки, більше половини працюють повний чи неповний робочий день, а понад чверть – пенсіонери», – йшлося у заяві сервісу.

Також було зазначено, що Комісія Євросоюзу наразі розробляє пропозиції щодо нових узгоджених правил у ЄС, а Airbnb висунула бачення того, як використати переваги даного типу оренди для європейців, надаючи урядам інструменти боротьби з надмірним туризмом.

Тенденція обіцяє бути ще більш жвавою, зважаючи на те, що місячна кількість ночей, проведених у ЄС у першій половині 2022 року, перевищила рівень доковідного 2019 року. Так, за даними Євростату, гості провели близько 199 млн ночей у короткостроковій оренді житла, заброньованого в ЄС через Airbnb, Booking.com, TripAdvisor або Expedia Groups.