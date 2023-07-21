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Польща виявилася однією з найдешевших країн Європи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Польща виявилася однією з найдешевших країн Європи

International Monetary Fund (IMF) випустив новий звіт, в якому порівнює ціни на життя в різних країнах. За основу взяли прожитковий мінімум у США.

Найдорожчою країною світу є Норвегія, де ціни на 36% вищі, ніж у США, і на 222,5% вищі, ніж у Польщі. Далі у списку наведено: Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан, Ісландія та Мікронезія – ціни в цих країнах більш ніж на 160% вищі, ніж у Польщі.

Найдешевша країна у світі – Таджикистан, ціни тут на 48,8% нижчі, ніж у Польщі. Серед найдешевших країн також М’янма, Іран, Лаос, Шрі-Ланка, Узбекистан, Сьєрра-Леоне, Судан і Пакистан.

Серед найдешевших країн світу більшість – представники Африки та Азії. З європейських країн найдешевшою є Туреччина, де ціни на 35,7% нижчі, ніж у Польщі.

Серед країн Балтії найдорожче в Естонії – ціни в цій країні на 151% вищі, ніж у Польщі.

У Євросоюзі серед топу бюджетних – Угорщина, Румунія та Польща. У Європі також Білорусь, Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Туреччина та балканські країни.

Подивитись інтерактивну карту, підготовлену польськими журналістами, можна тут. Зеленим позначено країни, життя в яких дешевше, ніж у Польщі, червоним – ті, де дорожче.

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