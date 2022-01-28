Подорож до ЄС та всередині ЄС стане більш складною для осіб із простроченими сертифікатами

Міжнародні мандрівники, які планують потрапити до зони Європейського Союзу/Шенгенської зони, а також громадяни ЄС, які бажають подорожувати всередині блоку, можуть зіткнутися з труднощами з 1 лютого, оскільки їхні сертифікати щеплення більше не визнаватимуться.

Після прийняття Комісією ЄС нових правил, що стосуються сертифікату про щеплення, країни ЄС та Шенгенської зони оголосили, що додаткові правила застосовуватимуться до всіх мандрівників, термін дії сертифікатів про щеплення яких спливає з 1 лютого.

Це означає, що як тільки нові правила набудуть чинності, до тих, хто має прострочений перепустку із зазначенням тільки первинної вакцинації, будуть застосовуватися суворіші правила в’їзду, такі як тестування та вимоги карантину, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

З іншого боку, ті, хто отримав додаткову дозу вакцини, також відому як бустерне щеплення, а також ті, хто отримав другу дозу нещодавно, зможуть подорожувати за полегшеними правилами без необхідності проходити тестування та карантин.

Незважаючи на те, що Комісія запропонувала, щоб пропуск на щеплення залишався дійсним протягом 270 днів після отримання другої дози, держави-члени могли самостійно приймати рішення щодо заходів щодо організації поїздок.

Австрія, Нідерланди та Швейцарія – ось лише деякі з країн ЄС/Шенгенської зони, які вже оголосили, що наступного вівторка діятимуть нові заходи.

Минулого тижня австрійська влада оголосила, що сертифікати первинної вакцинації дозволятимуть в’їзд до країни лише в тому випадку, якщо останню дозу було отримано протягом останніх 270 днів. Однак було підкреслено, що для підтвердження статусу “2-G” на території Австрії будуть прийматися лише щеплення, що свідчать про повну вакцинацію протягом останніх 180 днів.

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“Для підтвердження статусу “2-G” під час перебування в Австрії, починаючи з 1 лютого 2022 року, термін дії другого щеплення буде скорочено до 180 днів“, – наголосила австрійська влада.

Як і Австрія, влада Нідерландів заявила, що з 1 лютого термін дії сертифікатів про щеплення буде скорочено з 12 до дев’яти місяців. Це означає, що кожен має зробити щеплення, щоб його перепустка вважалася дійсною при в’їзді до Нідерландів.

Крім того, Швейцарія також піде рекомендації Комісії ЄС і визнаватиме лише щеплення, що свідчать про те, що їх власник отримав останню дозу вакцини протягом 270 днів. При цьому пояснюється, що термін дії щеплення може бути продовжений шляхом отримання додаткової дози.

На відміну від інших країн, Консультаційний комітет Бельгії вирішив скоротити термін дії сертифікатів щеплень з 270 до 150 днів, починаючи з 1 березня. Таке рішення було прийнято для того, щоб підштовхнути більше людей до отримання додаткової дози COVID-19.

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