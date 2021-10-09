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Після Угорщини, Польщі та Болгарії ЄС швидко протверезів

Після Угорщини, Польщі та Болгарії ЄС швидко протверезів
Міжнародні організаціїЄС

Беручи Болгарію і Румунію, ЄС сподівався, що нові східноєвропейські країни швидко забезпечать верховенство закону. Ця надія виявилася ілюзорною. У тому числі про те, чому західні Балкани все ще знаходяться в кімнаті очікування.

Гліб Парфененко

Країни Західних Балкан все ще знаходяться в залі очікування ЄС, але вина за це лежить не тільки на них. Так, в регіоні ще не проведені очікувані реформи, а невирішені конфлікти все ще тліють. Але розширення ЄС стагнує не тільки через це.

З такою ж силою, як гальмо, діє і досвід останніх хвиль розширення, що призводить до серйозного протверезіння як в Брюсселі, так і в окремих європейських столицях.

Країни виявилися непідготовленими

Спори з Угорщиною і Польщею з приводу верховенства закону особливо гнітюче показують, що підготовка до вступу була абсолютно недостатньою для того, щоб дійсно зв’язати нові держави стандартами ЄС.

А коли він прийняв Кіпр, ЄС добровільно переніс на свою територію територіальний конфлікт, який ускладнює відносини не тільки з Туреччиною. Саме тому такі країни, як Франція, в принципі, справедливо наполягають на тому, що ЄС повинен спочатку реформувати себе, перш ніж перегинати палицю з новими членами.

Це було б недалекоглядно

Брюссель не проявить далекоглядності, якщо назве дату вступу Західних Балкан в ЄС зараз – навіть якщо ця дата наступить в 2030 році. Тому що на даний момент ніхто ще не знає, в якому стані буде на той час сам ЄС і відповідні країни.

Сьогодні цим країнам має бути запропоновано повноцінну співпрацю, але нижче рівня членства в ЄС. Тому що Європа не має права поступатися цим регіоном Росії і Китаю.

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