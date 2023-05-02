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ЄСТуризм

Короткі авіарейси в ЄС зібралися витіснити за рахунок швидкісних залізничних поїздів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Короткі авіарейси в ЄС зібралися витіснити за рахунок швидкісних залізничних поїздів

У Євросоюзі розпочався збір підписів за європейську громадянську ініціативу «Об’єднання всіх європейських столиць та людей через мережу високошвидкісних поїздів».

Автори ініціативи закликають Єврокомісію ухвалити юридично обов’язковий акт для з’єднання всіх столиць Євросоюзу високошвидкісними залізницями. Проєкт передбачає використання з цією метою існуючих мереж і будівництво нових ліній там, де їх ще немає.

Якщо ініціатива за рік набере понад мільйон підписів від представників щонайменше 7 країн-членів ЄС, Єврокомісія буде зобов’язана її розглянути та розробити відповідний законопроєкт.

На наступному етапі, нарівні з іншими законодавчими ініціативами, проєкт буде представлений депутатам Європарламенту та Ради ЄС.

Головне завдання такого нововведення – створити зручну альтернативу близькомагістральним авіарейсам. Згідно з нещодавньою доповіддю Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, поїздки на поїздах майже вп’ятеро екологічніші, ніж польоти на літаках.

У зв’язку з цим європейські країни все частіше мотивують своїх громадян обирати екологічніший спосіб пересування. Наприклад, у Данії збираються запровадити пасажирський податок на всі квитки на рейси з аеропортів країни, який становитиме 1,75 євро, зазначає Euro Puls. Подібні податки вже запроваджено в Німеччині, Англії, Норвегії та Швеції. Додаткову плату за короткі авіаперельоти почали стягувати у Бельгії.

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