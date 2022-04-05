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Фон дер Ляйєн та Боррель вирушають до Києва цього тижня

Гліб Парфененко
Фон дер Ляйєн та Боррель вирушають до Києва цього тижня

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн цього тижня вирушить до Києва у супроводі глави ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, повідомила її прес-секретар.

Ця пара, два високопосадовці Європейського Союзу, «цього тижня вирушать до Києва, щоб зустрітися з президентом (Володимиром) Зеленським напередодні суботнього заходу #StandUpForUkraine у Варшаві», — повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер у Twitter.

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