Фон дер Ляйєн та Боррель вирушають до Києва цього тижня

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн цього тижня вирушить до Києва у супроводі глави ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, повідомила її прес-секретар.

Ця пара, два високопосадовці Європейського Союзу, «цього тижня вирушать до Києва, щоб зустрітися з президентом (Володимиром) Зеленським напередодні суботнього заходу #StandUpForUkraine у Варшаві», — повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер у Twitter.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.

— Eric Mamer (@MamerEric) April 5, 2022