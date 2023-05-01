Євросоюз визначив нові терміни впровадження глобальної електронної системи для туристів

Запуск цієї нової біометричної системи в’їзду/виїзду (EES), яка мала набути чинності в листопаді цього року, знову відкладено. Причина, як повідомляє видання The Independent, є неготовністю бази даних, від якої вона залежить. При цьому офіційне рішення про точну дату поки що очікується — воно буде оголошено в червні.

Поки що наступною датою запуску EES вважається травень 2024 року. Однак, як зазначають експерти, є ймовірність, що це може статися пізніше після літніх Олімпійських ігор, які мають пройти у Франції з 26 липня по 11 серпня.

Влада швидше за все забажає «запобігти хаосу в аеропортах» і відстрочить введення нової системи перед цим найбільшим заходом — обґрунтовує ситуацію прихильники цієї точки зору.

Зазначимо, що це вже не перше відстрочення. Введення EES відкладається вже вдруге. Причому першим терміном набуття нею чинності називали 1 травня цього року. Далі її було відкладено до листопада, і ось — знову скасування.