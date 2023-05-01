Бажаєте подорожувати Європою? Євросоюз роздає 35 тисяч проїзних на потяги

ЄС роздає 35 тисяч безкоштовних залізничних проїзних молодим людям. Ця програма, що отримала назву DiscoverEU, є частиною програми Erasmus і спрямована на розвиток культурних зв’язків у Європейському Союзі. У рамках цієї програми 18-річні молоді люди матимуть змогу познайомитися зі спадщиною та історією Європи, а також зустрітися з людьми з усього континенту.

Але як взяти участь у програмі та подати заявку?

Для отримання права на участь у програмі заявникам має виповнитись 18 років на 1 липня 2023 року, тобто дата вашого народження повинна припадати на період з 1 липня 2004 року по 30 червня 2005 року. На етапі подання заявки потрібне підтвердження особи.

Програму відкрито для легальних резидентів 27 країн-членів ЄС або їх заморських територій. Жителі третіх країн, асоційованих із програмою Erasmus, також можуть подати заявку. До них належать Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія, Сербія та Туреччина.

Прийом заявок на безкоштовні залізничні проїзні квитки відкрився вчора (15 березня) на Європейському молодіжному порталі та завершиться 29 березня опівдні.

Після того, як ви пройдете перевірку на відповідність вимогам, яка включає ваш вік і громадянство, вам потрібно буде пройти тест, що складається з п’яти питань з декількома варіантами відповідей. Вони охоплюють спільні знання про Європейський Союз та інші ініціативи ЄС, спрямовані на молодь.

Вас також попросять надати більш детальну інформацію щодо ваших планів на поїздку. Зокрема, коли ви плануєте вирушити в подорож, чи ви вперше подорожуєте один без батьків, що ви хотіли б витягти з цього досвіду і як ви збираєтеся фінансувати свою поїздку. Ця інформація не вплине на процес відбору.

Ви не можете подати заявку, якщо раніше вже отримували перепустку DiscoverEU.

Як діятиме схема безкоштовних залізничних проїзних?

Залізничні проїзні строком до одного місяця будуть видаватися для поїздок у період з 15 червня 2023 року до 30 вересня 2024 року.

На етапі подання заявки ви можете вибрати подорож поодинці або з групою до п’яти друзів. Якщо ви вирішили подорожувати в групі, ви можете повідомити код своєї заявки своїм друзям, щоб вони могли зареєструватися.

Проїзний можна використовувати в країні проживання тільки для однієї виїзної та однієї в’їзної подорожі. Він повинен включати поїздку щонайменше в одну іншу країну, яка має право на участь у програмі. Загальна поїздка може тривати від одного до максимум одного місяця, включаючи до семи днів у дорозі.

Учасники, як правило, мають право на проїзну вартість до 251 євро у другому або економічному класі. Ця сума може бути збільшена для заявників, які подорожують із віддалених або заморських регіонів.

У деяких випадках проїзні квитки на міжміські автобуси та пороми також будуть включені у вартість. Для того, щоб молоді люди, які проживають у віддалених районах або на островах, не були виключені з програми, у виняткових випадках можуть бути надані авіаквитки. Перевага завжди буде надаватися найекологічнішому варіанту.

Якщо ви станете одним із щасливчиків, вам також буде видано Європейську молодіжну картку (EYCA) терміном на один рік. Вона надає знижки на відвідування культурних заходів, навчання, спорт, місцевий транспорт, проживання, харчування та багато іншого по всьому ЄС.

Як відбиратимуться претенденти?

Кандидати будуть відібрані в межах наявного бюджету та ранжовані відповідно до правильності їхніх відповідей.

Для кожної країни встановлено квоту проїзних квитків. Якщо в країні подано менше заявок, ніж передбачено квотою, проїзні, що залишилися, будуть розподілені між країнами з великою кількістю заявок.

Якщо охочих подати заявку буде надто багато, діятиме принцип „першим прийшов – першим обслужений“, тобто в крайньому випадку перевага може бути віддана більш раннім заявкам.

Успішних кандидатів буде повідомлено електронною поштою після закінчення періоду відбору в травні. Після цього вони будуть пов’язані з підрядником із ЄС, який займеться бронюванням та оплатою проїзду. Проїзні квитки, придбані безпосередньо відібраними кандидатами, не будуть компенсовані.

Чи очікується щось від вас?

Коли ви подаєте заяву на отримання безкоштовного проїзного, ви повинні погодитись стати „послом DiscoverEU“. Це означає, що вам буде запропоновано розповісти про свої враження від поїздки через соціальні мережі або презентації у школах та спільнотах.

Додаток програми дозволить вам створити індивідуальну карту вашого маршруту зі статистичними даними про кількість пройдених поїздів, кількість відвіданих країн та економію CO2, якими можна поділитися у соціальних мережах.

Молоді мандрівники також мають відзвітувати в онлайн-опитуванні після участі у схемі.

Чи існують інші схеми безкоштовних залізничних проїзних у Європі?

Громадяни Франції та Німеччини віком до 27 років скоро зможуть претендувати на безкоштовні залізничні квитки між двома країнами. Було оголошено, що на честь 60-річчя Єлисейського договору буде надано 60 тисяч безкоштовних залізничних квитків.

Громадяни Іспанії та туристи в Іспанії різного віку також можуть скористатися схемою безкоштовного проїзду поїздами до грудня 2023 року.