Єдине європейське небо: авіакомпанії хочуть спростити сполучення між європейськими країнами

Єдине європейське небо з однаковими для всіх країн правилами могло б скоротити викиди та покращити ситуацію із затримками рейсів. Але наскільки ефективними та екологічно стійкими будуть ці зміни?

На саміті Airlines for Europe (A4E), що відбувся минулого тижня, представники авіакомпаній Ryanair, Easyjet, Lufthansa і British Airways закликали Європейський союз провести реформу повітряного простору. На їхню думку, законодавчий акт про “єдине європейське небо” (англійською мовою – Single European Sky, SES) дозволив би об’єднати повітряний простір континенту в кілька блоків, контроль за якими здійснювали б групи диспетчерів з різних країн.

У спільній заяві наголошується, що після послаблення обмежень, пов’язаних із пандемією коронавірусу, поїздки по світу відновилися, що робить це питання як ніколи актуальним. Щодня в європейському повітряному просторі відбувається близько 30 000 польотів, що робить його одним із найбільш завантажених повітряних просторів у світі.

Літаки літають набагато далі, ніж їм потрібно

Для забезпечення безпеки пасажирів необхідні тисячі авіадиспетчерів, які стежать за рейсами, щоб уникнути утворення заторів у повітряному просторі. Але існуюча система недостатньо ефективна. У небі є національні кордони, а це означає, що літаки за один політ проходять приблизно через 27 різних регіональних диспетчерських пунктів управління повітряним рухом.

Фрагментований повітряний простір означає, що літаки не завжди літають найефективнішими маршрутами. За даними Європейської комісії, літаки пролітають у середньому на 49 кілометрів далі, ніж їм насправді потрібно для прибуття до пункту призначення.

Великі ділянки повітряного простору зарезервовані для використання національними збройними силами, проте часто порожні. Євроконтроль, орган управління повітряним рухом, який координує європейські рейси, називає заплановану зміну м’якою загальноєвропейською системою управління повітряним рухом.

Користь для довкілля

Крім того, представники авіакомпаній підкреслюють, що потенційно “Єдине європейське небо” могло б призвести до зменшення затримок рейсів та проблем комунікації між авіадиспетчерами. Так, введення SES могло б сприяти тому, що різні страйки в аеропортах мали б менший вплив на авіасполучення, оскільки за потреби на допомогу могли б прийти авіадиспетчери по всій Європі.

За даними Європейської комісії та самого авіаційного сектора, завдяки SES та зменшенню кількості непотрібних рейсів та зайвого часу польотів викиди CO2 в авіації можна скоротити на 10%, або на 50 мільйонів тонн.

Але є й зворотний бік медалі. Авіакомпанії хочуть гармонізувати європейський повітряний простір з метою розвитку та зміцнення європейської авіації, проте, як відомо, чим більше рейсів, тим більше викидів CO2. Наприклад, за даними Flight Emission Map, вуглецевий слід кожного пасажира, який здійснив подорож із Лондона до Нью-Йорка і назад, становить 1,48 тонни вуглекислого газу. А це більш ніж удвічі перевищує викиди CO2 середньостатистичного мешканця Гани протягом цілого року.

У спільній заяві авіакомпанії закликали інші європейські країни збільшити інвестиції в екологічно чисте паливо.