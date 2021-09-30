Деякі країни ЄС хочуть повернути візи для албанців, молдаван, українців і сербів

Уряду Німеччини, Франції та Італії домагаються від інститутів ЄС перегляду угод про лібералізацію візового режиму щонайменше з чотирма європейськими третіми країнами, посилаючись на передбачувані зловживання цими угодами з боку їхніх громадян.

Відповідно до внутрішнього документа ЄС, Німеччина, Франція та Італія вивчають можливість повторного введення зобов’язання отримувати візу до в’їзду на свою територію для мандрівників з Албанії, Молдови, України та Сербії у зв’язку з ростом числа “правопорушень, пов’язаних з несанкціонованим перебуванням”.

У документі, датованому 27 вересня, в числі основних правопорушень, скоєних громадянами цих країн, названі незаконне проживання і необгрунтовані прохання про надання притулку.

У звіті Комісії ЄС, зроблено висновок, що всі сім країн домоглися помітного прогресу у виконанні рекомендацій минулого року, щоб продовжувати відповідати вимогам угод про лібералізацію візового режиму, але, тим не менш, залишаються області, де необхідні подальші зусилля.

Зокрема, в звіті наголошується, що ці країни повинні “активізувати свої зусилля в управлінні міграцією і наданням притулку, а також в боротьбі з корупцією і організованою злочинністю”.

Дані Європейського бюро з надання притулку (EASO) показують, що в липні громадяни низки країн Східного партнерства та деяких країн Західних Балкан подали більше заяв про надання притулку в країнах ЄС+, ніж в попередньому місяці.

Дані показують, що офіси з надання притулку по всьому ЄС отримали в цілому 180 заяв від громадян Північної Македонії, що на 117% більше, ніж в минулому році. Громадяни інших країн Західних Балкан та Східного партнерства також подали більше заяв, в такий спосіб:

албанці (980, зростання на 56 відсотків у порівнянні з червнем)

вірмени (170, + 11 відсотків)

білоруси (390, + 54 відсотки)

косовари (200, + 12 відсотків)

молдавани (880, + 74 відсотки)

Перші албанці і боснійці здійснили безвізові поїздки в країни Шенгенської зони 15 грудня 2010 року.

На сьогоднішній день налічується більше 60 країн, що не входять в ЄС, громадяни яких користуються безвізовим режимом в’їзду в країни ЄС. Громадяни цих країн можуть в’їжджати в Шенгенську зону на термін до 90 днів протягом будь-яких шести місяців без необхідності попереднього отримання візи з метою туризму і бізнесу.