Асоціації транспорту та туризму закликають країни ЄС скоординувати правила подорожей

Транспортні та туристичні асоціації вкотре закликали країни-члени Європейського Союзу узгодити свої правила подорожей, запроваджені у зв’язку із ситуацією з коронавірусом, щоб запобігти появі клаптевої системи.

Асоціації підтримали Європейську комісію, яка наголосила, що узгоджений термін дії цифрового сертифікату Covid Європейського союзу необхідний для безпечного вільного пересування та координації на рівні ЄС, повідомляє EU Reporter.

Європейські країни сильно постраждали від поширення коронавірусу, а останнім часом – його різновиди Omicron, що змусило уряди посилити правила в’їзду, щоб зупинити черговий сплеск кількості інфекцій.

В результаті 21 грудня Європейська комісія оголосила, що цифровий сертифікат ЄС COVID Certificate EUDCC буде скорочено без додаткового щеплення. Повідомлялося, що з 1 лютого країни-члени Європейського союзу скоротять термін дії документів про щеплення до 270 днів.

Однак деякі європейські країни, такі як Італія, Франція та Данія, вирішили скоротити термін дії таких документів для національного використання до семи чи трьох місяців.

Крім того, швидке поширення вірусу призвело до того, що деякі країни стали застосовувати додаткові вимоги до в’їзду, такі як правила тестування для вакцинованих або одужалих мандрівників з ЄС, що порушує чинні Рекомендації Ради.

Щоб полегшити процес подорожей, нещодавно Рада ЄС представила нову рекомендацію, згідно з якою заходи щодо коронавірусу повинні застосовуватися з урахуванням індивідуального ризику для здоров’я людини та скасувати чинне правило, яке більшою мірою орієнтоване на ситуацію з COVID-19 у країні походження мандрівника, за винятком зон підвищеного ризику

Нові зміни, що також набудуть чинності 1 лютого, спрямовані на полегшення процесу подорожей для громадян країн, які не входять до ЄС, які завершили імунізацію проти COVID-19.

“Це означає, що вакцинація, тест або статус одужання від COVID-19, підтверджений чинним цифровим сертифікатом ЄС COVID, повинен бути ключовим фактором, що визначає статус мандрівника. Підхід, заснований на особистості, істотно спростить застосовні правила і забезпечить додаткову ясність і передбачуваність”, – наголошується у заяві Ради Європейського Союзу.

Однак мандрівники, які планують в’їзд до країн ЄС та Шенгенської зони, з 1 лютого можуть зіткнутися з посиленням правил в’їзду, оскільки їхні сертифікати про щеплення більше не визнаватимуться.