З сьогоднішнього дня у Єгипті почалося полювання на туристів із підробленими сертифікатами

У Єгипет з сьогоднішнього дня почалося полювання на туристів із підробленими сертифікатами: туристам із підробленими тестами та іншими «антиковідними» документами в Єгипті загрожують серйозні заходи впливу, аж до депортації.

Нагадаємо, що з 22 січня 2022 року для в’їзду на територію Єгипту туристам необхідно мати при собі:

сертифікат про вакцинацію вакциною, схваленою ВООЗ або МОЗ АРЄ

або негативний тест (PCR або Antigen Rapid Test або ID NOW) на коронавірусну інфекцію, зроблений не більше ніж за 72 години до перетину кордону (для осіб старше 12 років).

Окремим пунктом було опубліковано наступне попередження для туристів. Перевірка «антиковідних» документів проводиться у всіх аеропортах курортних міст – таких курортів як Шарм-ель-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам, а також Луксор і Асуан. «За наявності у єгипетських органів сумнівів у справжності пред’явлених документів про щеплення, тест або їх відсутність, проводиться експрес-тест Antigen Rapid Test.

Якщо тест виявиться позитивним, прибулий буде ізольований на 5 днів у заброньованому готелі з повторним тестуванням за методикою PCR на 6 день перебування. Якщо результат тестування знову виявиться позитивним, то він міститься на додаткові 5 днів ізоляції в готелі, після чого завершує карантин без додаткового тестування», – повідомили у посольстві. Усі дані маніпуляції у при цьому – тобто, все тестування, ізоляція в готелі та повернення до своєї країни здійснюється за рахунок особи, що прибуває.

У Каїрі туриста просто «розвернуть». Точніше «У разі наявності у єгипетських органів сумнівів у справжності документів про щеплення або тесті, що пред’являються, що прибуває в міста Каїр і Олександрія повинен пройти експрес-тест Antigen Rapid Test. При виявленні коронавірусної інфекції проводиться повторне тестування ID NOW. Якщо і він буде позитивним, то особа вирушає назад до країни, з якої вона прибула».

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