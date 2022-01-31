Єгипетське метеорологічне управління попередило про різке зниження температури

Єгипетське метеорологічне управління (ЕМА) у суботу попередило, що в районах від півночі країни до північного Верхнього Єгипту та Синаю відбудеться різке зниження температури, а на висотах Святої Катерини утворюється сніг.

Вони також попередили про заморозки пізньої ночі у деяких районах.

Похолодання триватиме до 2 лютого, йдеться у повідомленні. У більшості провінцій в окремі райони та дні можливі опади, а в неділю в районах західного узбережжя та Південного Синаю періодично посилиться вітер.

Вранці очікується туман на деяких дорогах, що ведуть у Великий Каїр, Нижній Єгипет, північне узбережжя, міста Суецького каналу, центральний Синай та північний Верхній Єгипет.

Холодна погода переважає вдень у Великому Каїрі, Нижньому Єгипті, на північному узбережжі та північній частині Верхнього Єгипту, помірна – на півдні Верхнього Єгипту, тепліша – на Південному Синаї, і дуже холодна вночі по всій країні.

Увечері в п’ятницю деякі провінції обрушилася хвиля негоди, що викликала дощі і затоплення деяких вулиць.

В Олександрії після відносної стабільності погодних умов похолодання впало на узбережжя мухафази, супроводжуючись проливним дощем та різким зниженням температури.

На Північному Синаї у місті Шейх-Зувейд пройшли невеликі та уривчасті дощі на тлі хвилі сильних холодів та заморозків, що вплинули на всі аспекти повсякденного життя.

А в містах та селах мухафази Мінья тривала хвиля заморозків та зниження температури. Дві окремі пожежі були загашені в містах Мінья та Магага внаслідок короткого замикання від електричного опалення.