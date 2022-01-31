ГоловнаЄгипетЄгипетське метеорологічне управління попередило про різке зниження температури
ЄгипетТуризм

Єгипетське метеорологічне управління попередило про різке зниження температури

Євгеній Подольський

Єгипетське метеорологічне управління (ЕМА) у суботу попередило, що в районах від півночі країни до північного Верхнього Єгипту та Синаю відбудеться різке зниження температури, а на висотах Святої Катерини утворюється сніг.

Вони також попередили про заморозки пізньої ночі у деяких районах.

Похолодання триватиме до 2 лютого, йдеться у повідомленні. У більшості провінцій в окремі райони та дні можливі опади, а в неділю в районах західного узбережжя та Південного Синаю періодично посилиться вітер.

Вранці очікується туман на деяких дорогах, що ведуть у Великий Каїр, Нижній Єгипет, північне узбережжя, міста Суецького каналу, центральний Синай та північний Верхній Єгипет.

Холодна погода переважає вдень у Великому Каїрі, Нижньому Єгипті, на північному узбережжі та північній частині Верхнього Єгипту, помірна – на півдні Верхнього Єгипту, тепліша – на Південному Синаї, і дуже холодна вночі по всій країні.

Увечері в п’ятницю деякі провінції обрушилася хвиля негоди, що викликала дощі і затоплення деяких вулиць.

В Олександрії після відносної стабільності погодних умов похолодання впало на узбережжя мухафази, супроводжуючись проливним дощем та різким зниженням температури.

На Північному Синаї у місті Шейх-Зувейд пройшли невеликі та уривчасті дощі на тлі хвилі сильних холодів та заморозків, що вплинули на всі аспекти повсякденного життя.

А в містах та селах мухафази Мінья тривала хвиля заморозків та зниження температури. Дві окремі пожежі були загашені в містах Мінья та Магага внаслідок короткого замикання від електричного опалення.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsLifeStyleСШАМедицинаЄгипетТуреччинаРосіяУкраїна

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропаздоров'япандеміяОмікронПоради туристамвакцинаціяпогода

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал