Єгипет знайшов заміну російським туристам: почалося нарощування перевезення

Неминучий відтік українських та російських туристів з Єгипту через війну в Україні розбурхала єгипетська влада, яка не хоче залишитися без іноземних відпочиваючих цього року. У зв’язку з цим, як зазначили місцеві ЗМІ з посиланням на заяву міністра туризму та старожитностей Єгипту Халед аль-Анані, вже знайдено заміну – це мандрівники з Великобританії. Тепер під них підлаштовують авіамаршрути та нарощують перевезення.

Туристичний сектор країни пірамід, що постраждав від пандемії коронавірусу, тепер зазнає збитків від війни між Росією та Україною, які щороку становлять близько 40 відсотків пляжних туристів у спекотному Єгипті. Зараз, коли ось-ось у Єгипті відкриється пляжний сезон, уряд докладає зусиль для відродження та розвитку туристичного сектора та шукає альтернативні джерела туристів.

«Після того, як туризм постраждав від кризи між Росією та Україною, ми зайнялися пошуком альтернативних ринків, одним із яких є британський», – пояснив чиновник.

За його словами, на мандрівників із Великобританії завжди припадала значна частка у країні. Але це не означає, що влада зосередилася виключно на британському ринку, додав Аль-Анані. Влада висловила готовність приймати гостей з усіх країн світу, надаючи для них найкращі послуги та зручності для комфортного відпочинку.

Нагадаємо, російські туристи, які опинилися під замком у Шарм-ель-Шейху через скасування рейсів, залишили безліч гнівних коментарів голові Ростуризму Заріні Догузовій. Привід – єгипетська влада вирішила обкласти штрафами росіян, що виїжджають вивізним рейсів, через прострочені візи, детальніе читайте у матеріалі “Росіяни скаржаться, що після 24 лютого Єгипет «зіпсував їм життя»“.