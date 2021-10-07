Єгипет запустить унікальний мобільний додаток, який допоможе заощадити кошти туристів

6 жовтня міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Енан провів нараду, на якій обговорювалися останні оновлення мобільного додатку, який міністерство має намір запустити найближчим часом для просування єгипетських туристичних напрямків на місцевому та міжнародному рівнях.

В ході зустрічі були розглянуті проекти першої фази програми. Мета програми – познайомити єгипетських та іноземних туристів з різними видами діяльності, продуктами і пам’ятками, а також з культурними, мистецькими, екологічними і морськими заходами незліченних єгипетських туристичних напрямків.

Ця послуга значно полегшить будь-якій людині, що бажає провести відпустку в Єгипті, пошук відповідного місця, що відповідає його потребам, оскільки вона збирає всі унікальні туристичні напрямки в Єгипті в одному місці, заощаджуючи час і зусилля, необхідні для ручного пошуку потрібного напрямку.

Додаток також забезпечить електронне бронювання квитків на відвідування деяких музеїв і археологічних об’єктів в якості першого етапу підготовки до включення інших об’єктів.