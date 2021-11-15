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Єгипет запустить мобільний додаток для просування туризму та послуг

Гліб Парфененко
Єгипет запустить мобільний додаток для просування туризму та послуг

Міністр туризму та старожитностей Халед аль-Анані заявив, що його міністерство працює над підтримкою та заохоченням відповідального та сталого екологічного туризму відповідно до нових світових тенденцій туризму.

Анані сказав, що міністерство збирається запустити мобільний додаток для реклами єгипетських туристичних місць на місцевому та глобальному рівні, що стане великою підмогою для туристів.

Міністр сказав, що єгипетський уряд також проведе багато великих свят у різних єгипетських губернаторствах протягом наступного періоду.

Анані пояснив, що ці святкування розпочнуться з грандіозного святкування, яке пройде в мухафазі Луксор з метою популяризації та висвітлення її туристичної та археологічної складових, а також зусиль, докланих для розвитку туристичної інфраструктури.

Він додав, що його міністерство запускає рекламні кампанії через соціальні мережі та організовує ознайомлювальні поїздки для старших медіа-професіоналів, журналістів та світових знаменитостей, а також приймає багатьох блогерів та впливових осіб у соціальних мережах з різних країн світу.

Міністерство також організовує візити послів арабських та іноземних держав до Єгипту. Програма сталого розвитку 2030 спрямована на зміцнення лідерства Єгипту як основного сучасного та стійкого туристичного напряму, що сприяє зміцненню національної економіки країни.

Маючи багаті й різноманітні природні, археологічні ресурси та компоненти, Єгипет добре підготовлений до прийому туристів із різних країн світу.

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