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Єгипет скасував паперову декларацію COVID для туристів

Євгеній Подольський

Єгипет скасовує паперові декларації на COVID-19, які заповнюють новоприбулі країни, повідомляє Al Ahram. Уряд нещодавно створив сайт visitegypt.gov.eg, де мандрівники реєструють свої сертифікати про щеплення за два дні до дати прибуття.

“Мета скасування паперової декларації – полегшити життя людей”, – сказав Al Ahram представник міністерства охорони здоров’я та населення Хосам Абдель Гафар. “Все, що потрібно зробити мандрівникам, – це заповнити необхідні дані на платформі”.

МОЗ також відмінило спеціальну дезінфекцію літаків, пов’язану з COVID-19, після кожного рейсу. Авіакомпанії повертаються до звичайних санітарних процедур. У разі підтвердженого випадку COVID-19 на борту літака буде продезінфіковано відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Рішення про пом’якшення правил COVID ухвалено на тлі покращення епідеміологічної ситуації в Єгипті. Число заражень COVID-19 та смертей від коронавірусу продовжує знижуватися.

Єгипет, який покладається на туризм як на життєво важливе джерело іноземної валюти, робить кроки для підтримки сектору, який бореться з війною Росії в Україні.

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