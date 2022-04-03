Єгипет продовжив субсидії за туристичні чартери до квітня 2023 року

У Єгипті оголосили про чергові преференції для іноземних туроператорів, за чартери платитимуть як цього літа, так і наступного зимового сезону.

Уряд Єгипту схвалив продовження програми підтримки іноземних чартерів до 30 квітня 2023 року.

В рамках програми передбачені субсидії закордонним авіакомпаніям та туроператорам залежно від пункту призначення та завантаження борту у розмірі від 1,5 до 3,5 тисяч доларів за кожен рейс.

Окремий пакет заходів буде розроблений для тих, хто поставить чартери у Шарм-еш-Шейх. Деталі цієї програми наразі невідомі.

Також у Мінтуризмі Єгипту повідомили, що з початку 2021 року було відкрито 21 готель місткістю близько 3500 номерів. Очікується, що цього року відкриються ще 13 готелів із загальним номерним фондом близько 1400 номерів.

Влада Єгипту пообіцяла надати підтримку єгипетським готелярам у підтримці завантаження навесні та влітку. Так, очікується запуск рекламних кампаній на ринках Європи, Близького Сходу та всередині країни. Повідомляється, що готельєри Єгипту не мають наміру відмовлятися від відкриття нових об’єктів, незважаючи на серйозне зниження турпотоку з України та Росії.

Для стимулювання внутрішнього туризму влада зняла всі обмеження, запроваджені через коронавірус.

До цього ми розповідали, що прямі чартери до Хургади та Шарм-ель-Шейха відновлює російський туроператор, відкривши продаж турів до Єгипту в обхід санкцій.