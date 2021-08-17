Єгипет планує провести в Луксорі проект «Міст мистецтв»

Комітет з просування культурного туризму в Луксорі почав обговорення проекту «Міст мистецтв», проведення якого намічено на листопад, повідомив глава комітету Мохамед Осман.

The Arts Bridge – це проект, який запрошує художників з різних ринків, що експортують туризм в Єгипет, для створення творів мистецтва, натхнених давньоєгипетською цивілізацією.

Осман сказав, що пропозиція по проекту буде представлено різним зацікавленим сторонам в сфері туризму, старожитностей і культури.

Проект спрямований на те, щоб залучити художників до такого надихаючого періоду історії, який до цих пір вражає світ своїми секретами.

Осман з оптимізмом дивився на наступний зимовий сезон в Луксорі, повідомивши, що комітет приступив до написання програми заходів щодо залучення туристів до різних єгипетським туристичними напрямками в цілому і культурному туризму зокрема.