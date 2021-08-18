Єгипет несе щоденні збитки до 1,9 млн доларів через включення до «Червоного списку»

Всесвітня рада з подорожей і туризму (WTTC) попередила, що включення Єгипту в червоний список Великобританії для подорожей може призвести до економічних втрат в розмірі до 1,9 мільйона доларів в день.

Попередження було зроблено в заяві WTTC і засноване на дослідженні, проведеному радою за рівнем туризму в 2019 році.

У своїй заяві рада додала, що подальше перебування Єгипту в червоному списку буде становити серйозну загрозу для нестабільного туристичного сектора країни, а також для економіки в цілому.

У червні Великобританія помістила Єгипет в червоний список для подорожей, класифікувавши його як місце з підвищеним ризиком зараження різновидами коронавіруса. Це суворе позначення відлякало багатьох мандрівників з Великобританії від відвідування Єгипту.

Вірджинія Мессіна, старший віце-президент і виконуючий обов’язки генерального директора WTTC, сказала: «Кожен день, коли Єгипет залишається в «червоному списку» Великобританії, економіка країни втрачає мільйони тільки через брак британських відвідувачів. Ця політика є неймовірно суворою і небезпечною, оскільки мандрівники з Єгипту також стикаються з обов’язковим карантином в готелі за величезні гроші».

Дослідження WTTC також показує, що сектор подорожей і туризму Єгипту сильно постраждав під час пандемії коронавіруса, і його внесок в національний ВВП впав з 505 мільярдів леїв (8,8 відсотка) в 2019 році до всього 227,5 мільярдів леїв (3,8 відсотка) в 2020 році.