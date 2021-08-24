Єгипет готує кампанію по просуванню туризму в соціальних мережах

Міністр туризму і старожитностей Халед Ель-Анані зустрівся з представниками міжнародної компанії, яка управляє акаунтами в соціальних мережах Ради з розвитку туризму Єгипту (ETPB).

На зустрічі було обговорено план майбутнього просування єгипетських туристичних напрямків у різних соціальних мережах.

Цей план здійснюється в рамках стратегії Міністерства туризму і старожитностей з просування єгипетського туристичного напрямку як усередині країни, так і за її межами.

На зустрічі були присутні заступник міністра у справах туризму Гада Шалабі; Йомна Аль-Бахар, помічник міністра з технічних питань; Ламія Камель, помічник міністра у справах просування; і Сюзан Мустафа, генеральний директор з планування та подальшої діяльності і керівник міжнародної кампанії ETPB.

Під час зустрічі представники рекламної компанії підвели підсумки своєї роботи за останній період, підкресливши різноманітність і видатні туристичні продукти, заходи і курорти в регіоні Північного узбережжя.

Північне узбережжя – дуже популярний напрям для місцевих і іноземних гостей, особливо арабів, в літній сезон.

Компанія представила свій рекламний план на майбутній період, що включає картини і короткометражні фільми, з урахуванням наближення зимового сезону.

В ході зустрічі були обговорені основні риси медійної стратегії просування туризму в Єгипті, представленої на минулому тижні Британо-канадським альянсом.