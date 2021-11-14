Хургаду затопило: скасовано всі екскурсії, у готелях відкачують воду

Аномальна погода впала на єгипетський курорт Хургада – популярну зону відпочинку фактично затопило внаслідок екстремальних злив. Влада туристичної провінції Червоне море, столицею якої якраз і є Хургада, скасували всі екскурсії, на дорогах та в готелях – запроваджено НС. Про це у пише «Турпром», якому це повідомили джерела у Хургаді.

У прибережному курортному місті в ранні години дня пройшли зливи, що викликали повені по всій Хургаді. Інші міста Червоного моря, такі як Сафага та Марса Алам, також були захоплені стіною дощу з грозою, відрізавши дороги від міста Кена у Верхньому Єгипті. Доки погодні умови не покращаться, будуть закриті всі дороги не тільки в Кену, а й у Луксор – обидва є популярними та масовими екскурсійними напрямками серед туристів. А поки що воду, що утворилася на дорогах і вулицях курорту, відкачують екстрені служби. У туристичному місті майже немає зливової каналізації, тому за короткий час курорт практично пішов під воду: вулиці перетворилися на водні канали, при цьому місцями дуже багато бруду, потоки якого зносять все на своєму шляху.

Ще одна небезпека – оголена проводка на вулицях міста. Місцеві її використовують повсюдно, наприклад, у магазинах та лавках. У поєднанні з водою, яка є провідником, буквально кожен крок вулицями загрожує смертельною небезпекою. У зв’язку із цим місцеві жителі потрапляють під удари струмом. Влада кинула всі сили на швидке відкачування води з вулиць Хургади, щоб уникнути жертв. Для постраждалих відкрито «гарячу лінію».

Крім того, постраждала інфраструктура: відключалася електрика, туристи зіткнулися із тривалими перебоями інтернету. Оскільки переважна більшість готелів не розрахована на сильний дощ, у багатьох вестибюлях з дахів ринула вода – співробітники спішно відкачують воду прямо з готелів. Туристів просять не виходити зі своїх номерів.

Проте, за заявою метеорологічного управління Єгипту, прогноз погоди на тиждень сприятливий для відпочинку в Хургаді: вдень температура повітря прогріватиметься до +26-27°C, вночі – до +21-22°C, а температура води в Червоному морі так і залишиться у чарівному для туристів інтервалі – близько +26-27°C. При цьому весь тиждень, починаючи з понеділка, синоптики прогнозують ідеальну для відпочинку сонячну погоду без жодної хмари.