Взимку до Єгипту? Плюси та мінуса відпочинку в Африці

Чимало туристів розглядають Єгипет як варіант для зимового відпочинку. “ДІП” розповість, чи варто їхати до Африки.

Попри те, що летіти доведеться в Африку, яка асоціюється з вічним теплом, зима в Єгипті все ж таки відчувається. Грудень, січень та лютий відповідають календарю та холодніше за інші місяці на всій території країни. І якщо грудень самі єгиптяни називають «оксамитовим сезоном», то наступні місяці навряд можна назвати дуже комфортними.

У морі цілком можна скупатися, а ось на повітрі буде неприємно, та й пісок на пляжі буде холодним. З ранку та ввечері буде відверто прохолодно, доведеться носити теплі худі, до того ж у Єгипті сильний вітер. А ось вдень є можливість позасмагати на сонці.

У тих районах, де є коралові рифи, вода буде значно теплішою. Але, напевно, ви застанете дні, коли у воді буде тепліше, ніж на березі. Тому важливо брати із собою сланці та щільні рушники.

Однак потік туристів до Єгипту взимку знижується досить незначно. Ціни на готелі падають, можна як мінімум відсипатися у гарному місці, смачно їсти та ходити спа. До того ж це чудовий час для екскурсій. У +50 °С насолоджуватися видами пірамід Гізи або Синайських гір навряд чи захочеться, а взимку цілком.

Також варто не забувати, що в Єгипті можна “підхопити” різноманітні хвороби, тому важливо стежити за гігієною, не їсти на ринках і не пити воду з-під крана.